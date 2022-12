El fútbol de clubes recupera la normalidad gracias al reencuentro con sus competiciones nacionales después de la disputa del Mundial de Catar 2022.

El balón vuelve a rodar, con prisa, en unas fechas que habitualmente son aprovechadas para desacelerar los eventos en algunos casos y frenar en otros. Pero en esta ocasión no ha habido descanso en gran parte de las ligas europeas que irrumpen con fuerza en el calendario del fin de año.



Si el fútbol inglés acaparaba la atención en exclusiva en temporadas precedentes, esta vez el interés está repartido. Además de la Premier y el tradicional Boxing Day, la Liga de España, la Ligue 1 de Francia y la de Portugal, recuperan el pulso competitivo junto a otras de menor repercusión, como la belga o la turca.



El fútbol inglés no ha cambiado sus previsiones y el Boxing Day de hoy se disputará tal y como marca la tradición. Será la decimoquinta jornada de Premier, con compromisos para el Tottenham, que enfrenta al Brentford (7:20 a. m., TV de Star+), el Liverpool, que sin Luis Díaz visita al Aston Villa (12:20 p. m., TV de ESPN) y el líder, el Arsenal, que con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City recibe hoy al West Ham (3 p. m. TV de ESPN).



A partir de hoy y hasta el 5 de enero habrá partidos todos los días en Inglaterra, excepto el 29 de diciembre. En esos diez días el programa de la Premier acumula tres jornadas: la decimoséptima, la decimoctava y la decimonovena, última de la primera vuelta.



En España, el fútbol recupera el pulso en los últimos días del 2022. Tres encuentros de la decimoquinta jornada se jugarán cada día de los últimos tres del año: el jueves 29, el viernes 30 y el 31.



(Puede leer: VAR de la final del Mundial de Qatar rompe su silencio por el 'penal que no fue').

Partidos del fútbol europeo del lunes 26 de diciembre

Facebook Twitter Linkedin

Davinson Sánchez Foto: AFP

STAR+

7:10 A.M. Premier League, Brentford vs. Tottenham Hotspur.

7:20 A.M. Sunderland vs. Blackburn Rovers.

7:30 A.M. Fútbol de Bélgica, Brujas vs. OH Leuven.

9:45 A.M. Premier League, Southampton vs. Brighton.

9:50 A.M. Crystal Palace vs. Fulham.

10 A.M. Everton vs. Wolverhampton.

10 A.M. Leicester City vs. Newcastle United.



ESPN

12:20 P.M. Premier League, Aston Villa vs. Liverpool.

3 P.M. Arsenal vs. West Ham United.



DIRECTV SPORTS (610-619)

6:30 A.M. Serie B Italiana, Brescia vs. Palermo.

12 M. Frosinone vs. Ternana.

2:30 P.M. Bari vs. Genoa.

DEPORTES

Más noticias de Deportes