¡Prográmese en esta navidad! Estos son los partidos del 'Boxing Day'

El fútbol, aunque es época navideña, no se detiene en la Liga Premier y desde el jueves se vivirá el Boxing Day en este torneo. Si usted es de los amantes de este deporte y no puede pasar estas fechas sin estar frente a su televisor viendo partidos, estos son los encuentros de los que va a poder disfrutar.

Programación:

Jueves 26 de diciembre

7:30 a. m.: Liga Premier: Tottenham Hotspur vs. Brighton (ESPN 2)

10 a. m.: Liga Premier: Bournemouth vs. Arsenal (ESPN 2)

10 a. m.: Liga Premier: Aston Villa vs. Norwich City (Directv Sports)

10 a. m.: Liga Premier: Chelsea vs. Southampton (ESPN)

10 a. m.: Liga Premier: Crystal Palace vs. West Ham (Directv Sports)

10 a. m.: Liga Premier: Everton vs. Burnley (Directv Sports)

10 a. m.: Liga Premier: Sheffield United vs. Watford (Directv Sports)

12:30 p. m.: Liga Premier: Manchester United vs. Newcastle United (ESPN 2)

3 p. m.: Liga Premier: Leicester City vs. Liverpool (ESPN 2)

Viernes 27 de diciembre

2:45 p. m.: Liga Premier: Wolverhampton vs. Manchester City (ESPN 2)

Más partidos en Inglaterra

Sábado 28 de diciembre

7:30 a. m.: Brighton vs. AFC Bournemouth

10 a. m.: Newcastle United vs. Everton

10 a. m.: Southampton vs. Crystal Palace

10 a. m.: Watford vs. Aston Villa

12:30 p. m.: Norwich City vs. Tottenham Hotspur

12:30 p. m.: West Ham United vs. Leicester City

2:45 p. m.: Burnley vs. Manchester United



Domingo 29 de diciembre

9 a. m.: Arsenal vs. Chelsea

11:30 a. m.: Liverpool vs. Wolverhampton

1 p. m.: Manchester City vs. Sheffield United



