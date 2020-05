Borussia Dortmund v s. Bayern Múnich, un partidazo atípico

Por primera vez en la historia, el 'Klassiker' entre Borussia Dortmund y

Bayern Múnich se disputará el martes (16h30 GMT) a puerta cerrada, como apertura de la 28ª jornada de la Bundesliga, la tercera desde la reanudación del torneo tras el parón por el nuevo coronavirus

En las dos jornadas jugadas tras el regreso de la competición, tanto Bayern como Borussia Dortmund han ganado sus partidos, por lo que la diferencia en favor de los primeros se mantiene en cuatro puntos.



Le puede interesar: (Mindeporte toma decisión drástica para hablar sobre el tema del fútbol)



El resultado del duelo del martes condicionará forzosamente el panorama de cara a la recta final del campeonato. Una victoria del Bayern el martes encarrilaría su camino hacia un octavo título consecutivo en la liga alemana, mientras que un triunfo del equipo de Dortmund dejaría la diferencia en apenas un punto y añadiría una gran dosis de emoción.



Habitualmente, la hinchada del Borussia Dortmund y su célebre 'Muro Amarillo' son un jugador número 12 en este tipo de grandes partidos, pero esta vez el equipo local no podrá contar con ese apoyo, ya que los partidos en la Bundesliga se disputan siguiendo un estricto protocolo sanitario y sin presencia de público en la grada.



"Será un partido muy particular. Como entrenador, los espectadores me van a faltar. Ese ambiente puede dar alas a cualquier equipo. Hay que adaptarse", afirmó este lunes el técnico del Bayern, Hansi Flick.



"Es importante para nosotros meter ritmo, presión, dinamismo y seguridad en nuestro juego de pases. Debemos hacer circular el balón, no intentar tirar a puerta demasiado rápido. La posesión de balón es importante", añadió.



Uno de los focos más atractivos del partido es ver frente a frente a dos de las superestrellas de la Bundesliga, el joven noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund) y el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), que ha marcado 27 tantos en esta Bundesliga y que se medirá de nuevo a su exequipo.



Deportes