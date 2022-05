Rafael Santos Borré vivió emocionado el título de la Europa League, la tercera corona internacional de su carrera. Y en esta, el colombiano fue protagonista principal.

Borré anotó el gol del empate contra el Rangers, que llevó al Eintracht Frankfurt al alargue, inicialmente, y luego, al desempate desde el punto penalti. Y posteriormente, tras el fallo del experimentado Aaron Ramsey, el ‘Comandante’ metió el quinto y definitivo cobro para coronarse campeón.

El testimonio de la mamá de Rafael Santos Borré



A miles de kilómetros de distancia, la mamá del atacante colombiano, Deysi Maury, no quiso ver la acción. Le deseó toda la suerte del mundo a su hijo, pero cerró los ojos.



“En el gol decisivo yo decía ‘Sí, sí, salieron campeones’. Yo cerré mis ojitos. Cuando los abrí, ya estaban cantando gol y dando la repetición”, explicó Deysi, en charla con Blog Deportivo, de Blu Radio.



“Siempre lo anhelé, pero no me las creía. Ayer (miércoles) estaba positiva, siempre en oración. En mi mente siempre estaba ‘hágase tu voluntad, Dios’”, apuntó.



Deysi contó detalles de una charla que tuvo con su hijo antes del partido. “Le dije que él podía romperla, que se lo creyera, que no sintiera esa presión y esa responsabilidad, sino que lo hiciera como en sus inicios, como cuando jugaba en las canchas de barrio, cuando lo disfrutaba y lo hacía por hobby”, recordó.

La emoción por el gol del empate anotado por Borré



Otro momento emocionante en la casa de la familia Borré Maury fue el momento en que Rafael anotó el tanto del empate. “Salté de esa silla, grité, lloré, creo que lo que más hice fue llorar, lo confieso”, aseguró Deysi.



En la casa familiar de Rafael Santos Borré siempre hubo apoyo para su carrera. “Desde que se fue para Cali yo sabía de su potencial, de las ganas que tenía, que el fútbol era su profesión. Siempre lo apoyé”, señaló su mamá.



