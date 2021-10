Bolsonaro, frustrado por no poder entrar a partido al no estar vacunado

Este domingo 11 de octubre se vivió el encuentro futbolístico entre el Gremio y Santos, equipos brasileños reconocidos a nivel internacional.



Algo que llamó la atención del partido no se dio dentro de la cancha sino fuera: en las puertas del estadio estaba el presidente Jair Bolsonaro, a quien se le impedía la entrada.



El actual mandatario de Brasil ha declarado frente a cámaras que será el último habitante en recibir la vacuna contra el covid-19.



Eso se suma a las múltiples muestras de escepticismo desde el inicio de la pandemia: en su momento fue muy reticente a usar el tapabocas y en más de una ocasión habló con ironía tanto de las vacunas como de los diversos protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades sanitarias.



Su decisión de convertirse en el último vacunado en un país de más de 210 millones de habitantes empezó a jugarle una mala pasada dado que no pudo entrar al mencionado partido por no cumplir con el requerimiento de salud pública.



Brasil empezó a abrir los estadios para los aficionados, pero se exige que las personas cuenten con todas las medidas de seguridad sanitaria. Incluso en algunas zonas se exige la aplicación de la vacuna, como ocurrió, por ejemplo, con la petición de las autoridades de Sao Paulo que le impidió la entrada a Bolsonaro.

El presidente, ante la imposibilidad de asistir por no tener registro vacunal, respondió con indignación.



Según el portal de noticias ‘Metrópoles’, el mandatario dijo: “¿Por qué tarjeta de vacuna, pasaporte? Quería ver el partido de Santos, dijeron que tengo que estar vacunado. ¿Por qué?”.



“Me dijeron que tengo que estar vacunado. Tengo más anticuerpos que los que se vacunaron”, agregó. Esto probablemente lo dijo porque se contagió de covid-19, pero hace ya varios meses.

Bolsonaro foi assistir o jogo do Santos e foi barrado. Grande dia! pic.twitter.com/1POnUobSFT — Hélio Ricardo 🌵 🚩 (@helioricardorio) October 10, 2021

Al encuentro “lo acompañaban unos asesores y dos de sus cinco hijos: el concejal Carlos y su hija Laura”, informó el medio local.



Con o sin Jair en la tribuna, Santos venció a Gremio 1-0 con un gol agónico al minuto 92. Fue un partido que el mandatario quizá alcanzó a ver en televisión tras irse de las afueras del estadio.

Otras polémicas por la renuencia a la vacuna

Esta no ha sido la única vez que el presidente se ha mostrado incrédulo contra los efectos del covid o tiene un ‘reversazo’ en sus planes por no tener vacuna.



El pasado sábado 9 de octubre, el presidente “provocó multitudes y se tomó fotografías con simpatizantes”, destacó ‘Metrópoles’.



El problema radicó en que Bolsonaro no llevaba tapabocas. A raíz de esto fue multado por no cumplir con los requerimientos sanitarios.



Según el portal, el mandatario fue interrogado sobre las multas y respondió: "Eso no me importa".



Semanas atrás, en el marco de la Asamblea General de la ONU, circuló una foto en la cual Bolsonaro y varios de sus asesores comían pizza en un andén de Nueva York.



Según informaron medios locales en su momento, al presidente y su séquito no los habrían dejado entrar a un local de comidas rápidas dado que al menos uno de ellos no estaba vacunado.

