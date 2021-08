Bolivia ya trabaja en La Paz para enfrentar a Colombia

Desde el domingo último la Selección de Bolivia arrancó trabajos con once jugadores al mando del técnico venezolano Cesar Farías de cara al regreso de las eliminatorias en septiembre.



Para encarar la triple fecha #FIFA de septiembre 🏆

🇧🇴 La Verde EMPEZÓ SU CONCENTRACIÓN EN LA PAZ⚽️

✅La Selección Nacional deberá enfrentar a @FCFSeleccionCol en el Hernando Siles, y visitará a @AUFOficial y @Argentina

⚠️Entérate de todo, aquí🔽https://t.co/v2YeXP9v91 pic.twitter.com/YXUuaKlsiB — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) August 23, 2021

Adrian Jusino, Diego Wayar, Sebastian Reyes, José Sagredo, Jesús Sagredo, Gilbert Álvarez, Henry Vaca, Juan Carlos Arce, Carmelo Algarañaz, Rodrigo Ramallo y Fernando Saucedo fueron los primeros futbolistas en unirse a la concentración después de superar con éxito los controles sanitarios por covid-19.



El equipo dirigido por Farías espera tener su equipo completo el sábado 28 de agosto, cinco días antes de enfrentar a Colombia (2 de septiembre) en el estadio Hernando Siles, de La Paz.



Tres días después en Montevideo enfrentará a Uruguay y el 9 del mismo mes jugará en Buenos Aires contra Argentina. La 'verde' marcha en la antepenúltima posición de la tabla clasificatoria con 5 puntos en seis partidos, por debajo de Brasil (18) Argentina (12), Ecuador (9), Uruguay (8), Colombia (8), Paraguay (7), Chile (6) y por encima de Venezuela (4) y Perú (4).



Bolivia está lejos de reeditar su histórica clasificación al Mundial de Estados Unidos de 1994, de la mano de su entonces timonel, el español Xabier Azkargorta.



La lista de convocados difundida por la Federación Boliviana de Fútbol es la siguiente:



Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield, Argentina), Jhohan Gutiérrez (Palmaflor) y Rubén Cordano (Bolívar).



Defensas: Diego Bejarano (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), José Sagredo (The Strongest), Jesús Sagredo (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar) y Luis Haquín (Melipilla, Chile).



Volantes: Diego Wayar (The Strongest), Ramiro Vaca (Beerschot, Bélgica), Erwin Saavedra (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Sebastián Reyes (Wilstermann), Fernando Saucedo (Always Ready), Moisés Villarroel (Wilstermann, Alejandro Chumacero (Unión Española, Chile), Henry Vaca (Oriente Petrolero) y Jeyson Chura (The Strongest).



Delanteros: Gilbert Álvarez (Wilstermann), Marcelo Martins (Cruzeiro, Brasil), Juan Carlos Arce (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Always Ready) y Rodrigo Ramallo (Always Ready).



Con AFP

