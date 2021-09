Colombia busca en La Paz puntos clave para clasificar a Catar 2022

Bolivia recibirá el jueves en los 3.600 metros de altitud de La Paz a Colombia por la novena fecha del clasificatorio sudamericano en el que se juega sus últimas cartas para seguir con chances de llegar al Mundial de Catar-2022.



El encuentro se disputará a las 3 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio Hernando Siles, de La Paz. Lo transmitirá el canal Caracol.

Las autoridades bolivianas dispusieron la presencia de público vacunado o con prueba negativa de covid-19, pero limitada al 50 por ciento del aforo del estadio, lo que equivale a unas 20.500 personas.



Con 8 puntos, Colombia se ubica en quinta posición, lo que le daría acceso a una repesca internacional para entrar a la copa del mundo. Un puesto más alto le permitiría clasificar directamente.



Bolivia, en octavo lugar con 5 puntos y solo por encima de Venezuela y Perú, necesita ganar para conservar alguna chance de clasificación. Brasil lidera con marca perfecta de 18 puntos y Argentina persigue con 12. Ecuador con 9 unidades y Uruguay con 8, pero mejor diferencia de gol que Colombia, estarían alcanzando de momento los cuatro cupos directos para el Mundial de Catar-2022.



El equipo que dirige Reinaldo Rueda entrenan desde el sábado en el llano de Santa Cruz (este), en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, y viajarán a La Paz el mismo día del partido.



El portero David Ospina (Napoli, ITA) y el defensor Dávinson Sánchez (Tottenham, ING) se incorporaron este martes a la selección dirigida por Reinaldo Rueda, pese a la negativa inicial de sus ligas a liberar jugadores para estos partidos.



El histórico delantero Radamel Falcao García (Rayo Vallecano, ESP) estuvo entre los últimos en sumarse a la convocatoria. Junto a la inglesa, las ligas española, italiana y portuguesa habían rechazado en un principio liberar a los sudamericanos para los partidos del clasificatorio regional a Catar-2022.



Tanto Ospina como Sánchez son titulares en el esquema del seleccionador colombiano Reinaldo Rueda, quien ya se despidió de la habitual pareja de Dávinson en la zaga, Yerry Mina (Everton, ING), y del atacante Luis Muriel (Atalanta, ITA). Ambos sufren problemas físicos y se quedaron con sus equipos.



La 'Verde' intentará replicar su último resultado de local: 3-1 ante Venezuela por la séptima fecha del premundial, su única victoria en lo que va de la eliminatoria y la primera en casi cuatro años.



Los dirigidos por César Farías se enfrentarán a un equipo también acostumbrado a la altura, por lo que entrenaron por varios días en una zona aún más elevada que La Paz, a orillas del lago Titicaca (frontera con Perú).



"Buscamos adquirir una mayor concentración de oxígeno que nos pueda dar también ese nivel para el partido", dijo el delantero Juan Carlos Arce durante un entrenamiento en el poblado de Huarina, a 3.800 metros de altitud.



"Tenemos que aprovechar la altura, no nos pueden ganar en correr", agregó Farías.



El equipo del altiplano, con pocos jugadores en ligas europeas, no sufrió bajas por el conflicto con equipos de la Premier League. La convocatoria quedó completa con la llegada del mediocampista Ramino Vaca, que acaba de incorporarse al K Beerschot VA de Bélgica.



También fue citado el camerunés nacionalizado boliviano Marc Francois Enoumba, defensa del Always Ready.



