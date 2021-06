Bolivia se sacude con victoria contra Venezuela

Con dos goles de Marcelo Martins Moreno y Diego Bejarano, Bolivia se impuso este jueves por 3-1 a Venezuela en el estadio Hernando Siles, de La Paz, por la séptima jornada de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

Martins Moreno, el goleador de la Verde y delantero del Cruzeiro, abrió el camino del triunfo a los 5 minutos con un disparo raso preciso por la esquina inferior izquierda.



Pero el defensa del Brescia italiano Jhon Chancellor igualó para la Vinotinto al aprovechar un rebote en el área en el minuto 26 y puso el 1-1 en el arco defendido por Carlos Lampe.

Marcelo Martins, goleador de Bolivia. Foto: EFE



Bolivia, que necesitaba el triunfo para escalar en la clasificación y darle oxígeno a su seleccionador, el venezolano César Farías, insistió y mostró más dominio que su rival y se fue arriba con el tanto de Bejarano a los 60.



El centrocampista del Bolívar local llegó a un centro y no perdonó con un certero cabezazo que fulminó al portero venezolano Joel Graterol que no pudo evitar el 2-1.



La puntilla la dio Martins Moreno, que marcó su doblete a los 83 minutos, luego de recibir un centro bombeado al área de Bejarano, para convertir con un testazo cerca del poste izquierdo el 3-1 definitivo. En diez partidos entre Bolivia y Venezuela por eliminatorias mundialistas en La Paz, la Verde ha ganado ocho, y empatado y perdido uno.



Con la victoria, la selección boliviana acumula cuatro puntos, mientras que Venezuela, que dirige el portugués José Peseiro, se estanca con tres. El martes en la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas, Bolivia visitará a Chile y Venezuela recibirá a Uruguay.



EFE

