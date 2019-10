Boca sueña con la remontada ante un River con un poderío que asusta

Boca Juniors recibirá este martes al River Plate en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores en busca de una remontada épica, tras la derrota que sufrió en la ida (2-0), ante un equipo que 'asusta' a sus rivales por su poderío ofensivo.

Más allá de que me ha tocado salir campeón de copas internacionales, por la significación, por la trascendencia y por lo que representa este partido, por el rival y lo que significa, este es el más importante de mi vida", dijo el técnico del Boca, Gustavo Alfaro.



El entrenador de 57 años sostuvo que no sería una hazaña que el Xeneize logré revertir la serie y que confía en que podrán clasificarse para la final. El Boca Juniors llega a este partido como líder de la Superliga Argentina junto al Argentinos Juniors, con 21 puntos, pese a caer el viernes como local por 0-1 ante el Racing Club.



En ese partido, Alfaro alineó un equipo 'B' para que varios de los habituales titulares lleguen descansados al duelo de este martes ante el Millonario. El delantero centro Ramón 'Wanchope' Ábila y el atacante Carlos Tevez no están en óptimas condiciones físicas y lo más probable es que estén en el banquillo ante el River Plate.



Si no hay sorpresas, los delanteros serán Franco Soldano y Mauro Zárate. Otra opción sería el ingreso del venezolano Jan Hurtado, de 19 años. También se esperan modificaciones en la defensa y en el centro del campo respecto al equipo que cayó por 2-0 en el Monumental el primero de octubre.

River Plate vs. Boca Juniors. Foto: AFP





Alfaro, conocido por armar equipos defensivos, está obligado a modificar la alineación en busca de mayor poderío en ataque. En el River Plate, en cambio, las cosas están más claras y lo más probable, según lo visto en los últimos entrenamientos, es que en el partido de vuelta jueguen los mismos once que lo hicieron en la ida.



El Millonario empató este viernes 3-3 ante el Arsenal en la décima jornada de la Superliga Argentina y quedó sexto con 18 puntos, a tres de Boca Juniors y Argentinos Juniors. El River Plate también jugó con un equipo repleto de suplentes en el que destacó Ignacio Scoco, que hizo dos goles y sueña con meterse en la alineación titular.



Leonardo Ponzio, resaltó la "intensidad" con la que el equipo ataca. "Vos ves que podemos atacar cien mil veces y erramos y el equipo va y va y va. Creo que del otro lado asusta. ¿O no? Me ha pasado de estar en otros equipos y enfrentar a algún rival así. Y decís: 'Estos te vienen por todos lados, ¿por dónde los agarrás?'. Y eso es lo que hoy en día generamos", dijo Ponzio, que aguardará su oportunidad en el banquillo.



El River Plate anotó 30 goles en los últimos 19 partidos, con un promedio de 1,58 por encuentro. La mayoría de los jugadores del Millonario reconocieron que la victoria por 2-0 conseguida en la ida es "importante", pero no "definitiva".



El ariete Lucas Pratto y el centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero se recuperaron en los últimos días de sus lesiones y estarán en el banquillo. La final de la Copa Libertadores será el 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y el otro equipo que luchará por el título saldrá de la eliminatoria entre el Gremio y el Flamengo brasileños, que en el partido de ida empataron 1-1



Resumen de agencias