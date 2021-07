Boca y Mineiro no pasaron del 0-0

Boca Juniors y Atlético Mineiro jugaron este martes en Buenos Aires un partido parejo y sin emociones que terminó igualado sin goles en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. En el primer encuentro del Xeneize tras el retiro de su último ídolo, Carlos Tevez, Boca Juniors no logró superar a los visitantes en la mítica Bombonera.



A los 35 minutos el árbitro colombiano Andrés Rojas anuló un gol que había sancionado a favor de los locales tras consultar el VAR (sistema de videoarbitraje) y sancionar una falta previa. Ninguno de los dos equipos logró imponerse y el partido se jugó principalmente en el centro del campo.

Andrés Rojas, árbitro colombiano. Foto: Reuters

Mineiro apelaron al juego brusco para detener los avances rivales. Cuando tenían la pelota, ni los argentinos ni los brasileños lograron crear situaciones claras de gol durante la primera hora del juego.



A los 35 minutos, Marcelo Weigandt desbordó por la banda derecha y envió un centro que, tras una serie de cabezazos, Diego González cambió por gol. Sin embargo, el árbitro revisó la jugada con el VAR y anuló el tanto al sancionar una infracción previa del delantero del Xeneize Norberto Briasco. 'El Pulpo' González estuvo cerca de convertir en una de las últimas jugadas del primer tiempo, pero su cabezazo fue desviado por el portero Éverson.



Atlético Mineiro tuvo mayor posesión de la pelota en los primeros 45 minutos, pero no la supo aprovechar. Cuando empezó el segundo tiempo, Boca encontró en la zona derecha de su ataque, con el volante colombiano Sebastián Villa y el lateral Weigandt, la fórmula para inquietar a los visitantes. Sin embargo, el centrodelantero Briasco no pudo transformar los centros en goles.



El equipo brasileño apostó por la creatividad del centrocampista Ignacio Fernández, que no logró asistir a Hulk. Ambos entrenadores movieron el banquillo, pero los nuevos intérpretes respetaron el libreto de los anteriores y tampoco pudieron sobresalir. El defensa brasileño Réver dejó el campo a quince minutos del final por un fuerte golpe en el brazo izquierdo.



En los últimos minutos Boca Juniors arrinconó a los brasileños impulsado en los desbordes por izquierda de Cristian Pavón. El partido de vuelta será el 20 de julio y el ganador de esta llave se enfrentará en los cuartos de final a un rival argentino: River Plate o Argentinos Juniors.



