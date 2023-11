Boca Juniors sufre duro golpe: afuera de la Copa Libertadores 2024

Boca Juniors, el actual subcampeón de la Copa Libertadores y uno de los clubes más populares de Argentina sufrió un duro revés al no poder clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Boca, que perdió la última final del torneo más importante del clubes del continente contra Fluminense, no podrá tener desquite en el 2024.



Boca Juniors, pese a vencer a domicilio por 1-2 a Godoy Cruz en Mendoza le puso punto final a su temporada 2023 y no se clasificó a la fase de ‘mata-mata’ del certamen. Además, necesitaba que San Lorenzo no ganará su partido de este lunes para aspirar a la Copa Libertadores, lo cual no se le dio.



San Lorenzo se impuso 2-0 a Central Córdoba y con ese resultado se clasifico a la Copa Libertadores 2024, dejando sin cupo a Boca.



El equipo xeneise se confirma con disputar la próxima edición de la Copa Sudamericana, torneo que no juega desde 2014.



La última vez que Boca se quedó sin jugar la Copa Libertadores fue en la edición del 2017.



