Por positivos, Boca Juniors sigue en problemas para viajar a Paraguay

Boca Juniors está en alerta máxima para su partido de la Copa Libertadores del próximo jueves contra Libertad, en Paraguay, debido a sus casos de contagios de covid-19.

El equipo argentino está pendiente de resultados de nuevos exámenes de covid-19, y hay temor de que se registren nuevos casos positivos que se sumen al brote que ha afrontado el plantel a pocos días del partido de Copa. Desde Argentina se dice que varios jugadores habrían dado de nuevo positivo, aunque no presentan síntomas y ya cumplieron su cuarentena.



Según versiones de prensa, Boca quiere llevar a Paraguay a aquellos jugadores, pero las autoridades paraguayas no lo permitirían si su resultado sigue siendo positivo.



En ese escenario, el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, expresó: "Hay que aplicar el reglamento de la Conmebol y listo. El que da positivo al test no puede jugar", dijo en un programa radial de Paraguay.



Agregó: “El ministerio debe tomar cartas en el asunto, la ley sanitaria es esta y punto. No puede ser que los paraguayos deban respetar las normas del ministerio y venga un extranjero a hacer otra cosa. Hay paraguayos que no pueden abrir su negocio, pero viene un argentino y puede jugar un partido. Estamos todos locos”.



18 de los 22 jugadores obtuvieron el alta médica, según informa 'Olé', y volvieron a entrenarse desde el fin de semana. Sin embargo, esperan la autorización para poder viajar. Boca, que viaja el miércoles, mueve sus fichas en Conmebol para tener la autorización.





