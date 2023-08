Boca Juniors se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2023 al derrotar 4-1 en definición por penales a Racing, luego de un 0-0 en los 90 minutos, en el desquite de los cuartos de final entre equipos argentinos disputado este miércoles en el Cilindro de Avellaneda.

Tanto el primer partido como el desquite terminaron sin goles, por lo que la llave entre Boca y Racing debió definirse después de los 180 minutos desde los once metros, y allí Sergio 'Chiquito' Romero se convirtió en héroe al atajar dos remates.



En la semifinal, Boca, que busca su séptima corona continental, se medirá con el brasileño Palmeiras, ganador de la serie ante el colombiano Deportivo Pereira.

Boca está en semifinales

La igualdad en la ida en La Bombonera había dejado todo abierto para el desquite, y con demasiadas cosas en juego, el arranque del partido fue apenas discreto, con bastantes precauciones de un lado y del otro.



Un derechazo desviado de Aníbal Moreno fue la primera aproximación de la Academia, pero pronto el clásico ingresó en un desarrollo áspero, de mucho roce, marcas firmes y algunas imprecisiones, lo que decantó a su vez en pocas llegadas a las áreas y nulas emociones.



Dentro de ese juego trabado, lo mejor del local se vio con las subidas del uruguayo Martirena por la derecha, y la movilidad de Maxi Romero por el frente de ataque, y no mucho más, mientras que Boca priorizó la defensa y dejó muy aislado al charrúa Édinson Cavani en la frontal.



Desbordó Martirena y mandó un centro que Romero no cabeceó bien a pocos metros del arco, y sobre los 38 llegó la jugada más clara del local, en un zurdazo del colombiano Juanfer Quintero desde el borde del área, que salió apenas por encima del ángulo derecho.



Metió mano el DT Jorge Almirón en Boca y mandó al terreno a Lucas Janson por el uruguayo Merentiel, y Boca salió un poco más, emparejó el desarrollo y comenzaron a aparecer algunas situaciones, aún de manera esporádica. Cavani remató exigido tras un pase de Advíncula y Arias no tuvo problemas para taparlo, luego Rojo apareció con una barrida notable para evitar un remate de Juanfer Quintero que pedía la red, y en la más clara de la noche, Janson disparó cruzado y el balón salió a pocos centímetros del vertical izquierdo.



La paridad no se rompió, y la definición desembocó en los penales, una especialidad de los xeneizes, que ya venían de eliminar por la misma vía al Nacional uruguayo, mientras que Racing volvió a quedarse fuera de las semifinales, instancia que pisó por última vez en 1997.



Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Edinson Cavani y Marcos Rojo anotaron los penales para un Boca infalible desde los once metros, mientras que "Chiquito" Romero tapó los tiros de Gonzalo Piovi y Leonardo Sigali, y el colombiano Quintero fue el único de la Academia que convirtió. Paradójicamente, Romero no festejó el triunfo porque ya había admitido ser hincha de Racing, y en este sentido destacó que "para mí fue un partido especial.



Todo el mundo sabe que yo amo a Racing, pero me toca defender la camiseta de

Boca y hacer lo mejor posible, hoy hubo que poner el cuerpo y pude ayudar a mis compañeros". Así, Boca volverá a encontrarse en etapas cruciales con Palmeiras, en otro clásico entre argentinos y brasileños, en el que los paulistas llegan como favoritos, aunque los xeneizes aspiran a hacer valer su oficio copero para salir adelante y llegar una vez más a la definición, en busca de la anhelada séptima corona

¡EL CAPITÁN NO FALLÓ Y SENTENCIÓ LA CLASIFICACIÓN! Marcos Rojo convirtió el último penal de la tanda para meter a Boca en semifinales de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/4sN3tgK0sY — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2023

