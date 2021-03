¡Polémica! Comentario racista hacia colombianos de Boca Juniors

Luego del empate 1-1 de Boca Juniors con River Plate el domingo pasado, el elenco xeneixe reaccionó fuertemente, tras el comentario de un periodista que fue tildado de racista.

"Hay mucho colombiano en el superclásico y eso que no jugó Edwin Cardona. Esto parece una banda de reguetón... Y no tengo nada contra los colombianos", dijo el periodista Pablo Carroza.



De inmediato, el equipo reaccionó y envió una comunicación en la que no justifica lo que dijo Carroza.



"Boca Juniors lamenta las expresiones racistas del periodista Carroza, quien en el programa Fútbol Outsider de este último domingo criticó la presencia de jugadores colombianos en el superclásico argentino", dijo el equipo.



Y agregó: "Boca, desde siempre, abrió sus puertas a jugadores de toda Sudamérica y en especial a los de Colombia, que han dejado una huella inolvidable en la historia de la institución, y sus ejemplos les han abierto las puertas a los que vinieron después".



En la escuadra argentina están, además de Cardona, Frank Fabra, Sebastián Villa y Jorman Campuzano.



