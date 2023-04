La jefa de Prensa del plantel femenino de Boca, Florencia Marco, denunció al director técnico del equipo femenino de fútbol “Las Gladiadoras”, Jorge Martínez, por abuso sexual. De acuerdo a la acusación radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, no solo la habría acosado e intimidado, sino también manoseado.

Esta denuncia había sido planteada en primer lugar en el Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca, a principios de febrero. De acuerdo a lo informado por TyC Sports, el club activó el protocolo establecido ante estos casos y le acercó una recomendación que La Nación pudo ratificar con la denunciante: "Me invitaron a que me tome vacaciones y, cuando volví, me licenciaron”, dijo.



¿Para qué? Para que se completara el dictamen administrativo pertinente y se tomara una decisión. Sin embargo, nunca obtuvo una respuesta. Este lunes, Marco le agregó a este diario que desde que la licenciaron nadie del club se comunicó con ella. “En su momento, hablé con todos en el club sobre el tema. Y desde que me licenciaron, nadie se comunicó conmigo”.



Ante esto, la jefa de Prensa llegó al hartazgo por tanta angustia y todo lo que en su círculo íntimo cuenta haber vivido. También, el sentirse marginada en vez de escuchada. Es que, según pudo averiguar este diario, muchas personas que conviven día a día y otras que están cerca y al tanto de cada situación que ocurre puertas adentro dan fe de las tantas situaciones desagradables que habría sufrido Marco. Todo un secreto a voces. Al punto de que, sin querer ponerle nombre a la firma de los relatos, aseguran que la encargada de prensa vivió horribles situaciones con Martínez, incluso, desde antes de mediados del 2022.

🚨#DENUNCIADEABUSO Ante los hechos de público conocimiento, desde nuestro espacio pedimos que se separe a Jorge Martínez de su cargo como DT del plantel profesional femenino.



No puede estar a cargo de un grupo de mujeres y niñas. https://t.co/R6hktbk3kd — BocaFútbolFemenino (@BocaFutFemenino) April 3, 2023



Así es como directamente eligió acudir a la Justicia, donde radicó esta acusación que quedó bajo la carátula de “abuso sexual simple”. Por lo pronto, la investigación está bajo secreto de sumario. Marco, empleada del club desde el 2011 y con el Femenino desde 2019, declaró que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez a partir de su llegada al club, en enero de 2022, y que incluso fue manoseada por el entrenador en Casa Amarilla.



Muchos apoyan la sentencia de que, más allá de que el Departamento de Inclusión pusiera en marcha su protocolo, en realidad fueron otros sectores del club a los que Florencia accedió para hacer saber el infierno que estaba viviendo. De hecho, uno de esos sectores, según le confían a este diario, fue el Consejo de Fútbol. Sin embargo, mientras ella sigue apartada desde febrero, el entrenador de las Gladiadoras dirigió el domingo en el 3-0 de Boca sobre su par de River, en la Bombonera.

Boca Juniors femenino, en la Copa Libertadores de 2022. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



Incluso, Florencia podría no ser la única víctima. Otra de las cosas que empiezan a salir a la luz en voz baja es que varias mujeres del plantel profesional le aconsejan a otras, especialmente a juveniles que suben a entrenar con ellas, que “si ocurre algo con el cuerpo técnico, no se callen, enseguida se acercan y nos cuentan, así procedemos de alguna manera”. Es decir que, si entre las recomendaciones está el foco claro sobre la cabeza del grupo, más complicado estaría Martínez ante la Justicia. Así, muchas ya tienen en la cabeza esquivar cualquier contacto físico (un saludo cariñoso o un abrazo): detallan que el camino más seguro ante aquellos consejos es estrechar la mano.

El protocolo de Boca contra el acoso y la violencia sexual

¿Qué dice el protocolo del club? Boca aprobó en septiembre de 2021 su Protocolo de Prevención y Acción Institucional para casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género y orientación sexual con sanciones como la amonestación, suspensión, cesantía y expulsión. Una vez producida la denuncia, el Departamento de Inclusión e Igualdad debe derivar a la persona denunciante a un equipo interdisciplinario creado especialmente para el caso a los fines de una escucha activa y presencial. Cumplida esa etapa, Boca puede iniciar un sumario contra la persona denunciada o archivar el caso. Si hubiere sumario, la resolución quedará a cargo del Tribunal de Disciplina del club, que deberá tener por parte al Departamento de Inclusión e Igualdad.



“Ante la inobservancia de este Protocolo por los responsables de su implementación, la persona que manifestó la violencia en razón de género podrá presentarse ante la Comisión Directiva de la Institución personalmente, por escrito o por correo electrónico manifestando el incumplimiento respectivo, quienes deberán exhortar al Departamento de Inclusión e Igualdad al cumplimiento del Protocolo”, concluye la norma.



En su primera denuncia por violencia de género de Sebastián Villa el club no tomó una medida final con el jugador porque todavía no había sido aprobado el protocolo. En mayo de 2020, el presidente Jorge Amor Ameal había dicho: “Es un tema sensible para Boca, sus dirigentes y para todo el mundo. Está en manos de la justicia, pero mientras tanto él sigue siendo jugador del club. Nosotros queremos ser esclavos de la justicia y cuando ésta se expida no nos temblará el pulso”.

Sebastián Villa Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO



El 26 de marzo de 2022, Adriana Bravo había explicado la situación en una entrevista con Télam: “En la entidad no había protocolo de actuación contra la violencia cuando fueron denunciados los casos de los futbolistas profesionales Sebastián Villa y Cristian Pavón, que enfrentan casos judiciales por violencia de género y abuso sexual. Fueron situaciones que se manejaron a través de la justicia. En ese momento no teníamos un protocolo activo, recién se aprobó en septiembre del año pasado”, justificó la dirigente, consultada por Télam sobre la postura institucional sobre el tema. Y agregó: “Nosotros lo activamos cuando viene una víctima y denuncia. No lo podemos activar si alguien dice ‘a mi hija le están pegando’. Tiene que venir la damnificada a denunciarlo. La familia puede acompañar, nosotros como club podemos dar contención y asesoramiento pero no podemos presionar a la victima para que venga a denunciar”.



El tema fue que en mayo de 2022, Villa recibió una segunda denuncia, en la previa de un partido con Racing. Una joven dijo que abusó sexualmente de ella e intentó matarla en su casa de un barrio privado de la zona de Canning, tras lo cual le ofreció 5000 dólares para evitar que realizara la denuncia, según confirmó su abogado. De acuerdo al escrito, que fue presentado este viernes ante la Justicia, la joven relató que el hecho ocurrió el 26 de junio del 2021 y que debió ser asistida en un Hospital Penna, pero que no realizó la denuncia, a pesar de la recomendación de los médicos que la atendieron, porque en ese momento se encontraba en estado de shock y que padecía “miedo” y que estaba “paralizaba”.



La única diferencia entre esa situación con respecto a la que ahora sucede con Jorge Martínez es que, en el caso Villa, la actuación del futbolista en los partidos no afectaba al avance de la causa judicial: no había riesgo de que interfiriera. En el caso de Florencia Marco, el vínculo era constante a partir del trabajo de prensa al que se dedica y las funciones de Martínez como entrenador. ¿Qué eligió Boca? Separar a Marco, que -lejos de encerrarse en angustia- se llenó de valentía para exponer ante la Justicia el abuso que denuncia.



Quedará por ver cómo, ahora que explotó una noticia tan fuerte, actuará Boca con Martínez. Y qué dirá la Justicia próximamente.



