Boca, en contra de jugar el sábado la final por respeto a los judíos

Desde ya se está jugando la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. Este jueves, se confirmó que las fechas para el evento serán los sábados 10 y 24 de noviembre, a las 4 de la tarde, hora de Argentina. Sin embargo, Daniel Angelici, presidente del club xeneize no tiene intenciones de jugar a esa hora.

"Boca no está de acuerdo con jugar un sábado, somos muy respetuosos de la comunidad judía. Tenemos muchísimos socios que vienen acompañando a Boca. Fuimos el primer club en poner un puesto kosher", aseguró Angelici, en declaraciones a Radio La Red, de Argentina.



"Voy a hablar con Rodolfo (D’Onofrio, presidente de River Plate), no sé por qué no jugamos el 7 (de noviembre, como estaba estipulado). Si va a ser el sábado voy a hablar para que sea después de las 21 para que pueda venir la colectividad judía", insistió el presidente de la entidad xeneize.



"Si podemos buscar una alternativa y dejar a todos conformes mucho mejor, siento la obligación de decirlo porque ya me han enviado varios mensajes y es muy entendible. Soy respetuoso de todas las religiones", concluyó Angelici.

La Superliga también está inconforme

La organización de la Liga de Argentina Superliga Argentina de Fútbol (SAF) le envió una nota a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que se le comunique a la Conmebol, la preocupación por la reprogramación de la final de la Copa Libertadores de América para los días 10 y 24 de noviembre en forma unilateral.



En la misiva, la SAF le solicita a la Confederación Sudamericana de Fútbol que revea la decisión, ya que distorsiona el normal desarrollo de la Superliga. Cabe resaltar que el calendario y la programación del torneo local de Primera División de la Argentina se realizaron considerando las fechas programadas por las competencias continentales.



En la comunicación, la Superliga manifiesta su sorpresa y disconformidad por la forma en la que se dictaminó el cambio de fechas comunicado, sin haber consultado a los finalistas de la Copa Libertadores, ni a la SAF ni a la AFA.

De hecho también le propone que si persiste en su actitud de jugar las finales en fechas que afecten el normal desarrollo del torneo local, se convoque a la Superliga, a la Asociación y a los clubes involucrados para tomar una determinación en forma consensuada.

