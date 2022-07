Boca Juniors destituyó al entrenador Sebastián Battaglia tras la eliminación en la Copa Libertadores y en medio de las críticas del técnico santafesino por la ausencia de incorporaciones en esta ventana de fichajes.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo (...). Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera", expresó el club 'xeneize' en un comunicado.



(Piqué, pillado en Dubai con su nueva amiga tras separación de Shakira)

(Luis Díaz supera a Cristiano Ronaldo en Liga Premier, datazo)

De mal en peor



La destitución de Battaglia se produce después de que Boca cayese eliminado este martes en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.



Tras cosechar sendos empates sin goles tanto en el partido de ida como en el de vuelta, el 'Xeneize' fue derrotado por el equipo brasileño en la tanda de penaltis (5-6).



En la comparecencia de prensa posterior al partido, Battaglia lamentó la falta de refuerzos para afrontar la máxima competición de fútbol continental y apuntó indirectamente contra el consejo de fútbol de Boca.

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Gareca Foto: EFE



"Seguramente debimos ser más agresivos en el mercado. Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolver y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo", afirmó Battaglia.



Los medios argentinos advierten que el primer candidato a reemplazar a Battaglia en el banco es Ricardo Gareca, quien fue jugador del club.



Gareca no pudo llevar a Perú al Mundial de Catar 2022, al perder en el repechaje y por ahora no se sabe si renovará con el seleccionado.



(Luis Sinisterra es nuevo jugador del Leeds de Inglaterra)

(Antirrécord del Tolima en la Libertadores: la peor goleada de la historia)



Deportes