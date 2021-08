Mientras espera por Mbappé, Real Madrid es líder de la Liga

Real Madrid no desaprovechó la ocasión de ponerse líder de LaLiga este sábado en la 3ª fecha del campeonato y ganó al Real Betis (14º) por 1 a 0, con un tanto de Dani Carvajal, en medio del 'culebrón Mbappé', que tantas expectativas está generando.

"Todo lo que refuerce la plantilla es bueno y a ver si en estos últimos días de mercado puede reforzarnos porque es un gran jugador", dijo Dani Carvajal al término del encuentro, en declaraciones a Movistar, sobre la posibilidad de que llegue al Real Madrid el todavía jugador del París SG.



"No hemos mostrado un juego espectacular pero por lo menos portería a cero, era lo que queríamos. Lo hemos conseguido. Estamos contentos",

En lo que respecta al encuentro, la victoria en el feudo verdiblanco da el primer puesto de LaLiga, de forma momentánea y por diferencia de goles, al conjunto 'merengue' con los mismos 7 puntos que Sevilla (2º), Valencia (3º) y Mallorca (4º).



El equipo de Carlo Ancelotti llegaba al Benito Villamarín tras el empate ante el Levante (3-3) con la orden del técnico italiano de mejorar en defensa, como insistió al término del encuentro de la pasada fecha, lo que se tradujo en un partido con pocas chances de gol para ambos equipos.



"No hemos mostrado un juego espectacular pero por lo menos portería a cero, era lo que queríamos. Lo hemos conseguido. Estamos contentos", reconoció 'Carletto' en declaraciones a Movistar.



Un libre directo del francés Nabil Fekir (minuto 11) y una 'picada' de Dani Carvajal fue lo más peligroso que ofrecieron Real Betis y Real Madrid antes de llegar al descanso de un encuentro que arrancó con el brasileño Vinicius Jr. aprovechando su primera titularidad en esta campaña con otro gran encuentro.



Tras la reanudación, el Real Madrid arrancó mejor, con el francés Karim Benzema avisando con un remate de cabeza que terminó en gol pero fue anulado por fuera de juego del galo (53).



Recién superada la hora de partido (61) llegó la diana madridista que valió tres puntos, con Vinicius Jr. evitando que el esférico saliera por línea de fondo y dejando la pelota atrás, para la llegada de un Karim Benzema que sirvió el centro al segundo palo, donde se incorporó Dani Carvajal para conectar una volea que llevó a la red.



"Dani es una pieza fundamental de este equipo. No es él solo, afortunadamente, pero él tiene experiencia y carácter muy fuerte. Si hablamos de intensidad, tenemos que seguir el ejemplo de Carvajal", alabó Carlo Ancelotti a su carrilero, que parece haber vuelto a su mejor nivel tras acumular varias lesiones la pasada campaña.



