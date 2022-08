El futbolista Bernardo Silva seguirá una temporada más defendiendo al Manchester City, a menos que algo extraordinario ocurra en las próximas horas.

Dificultades para el fichaje

Bernardo Silva celebra uno de los goles del Manchester City en Old Trafford. Foto: Efe

Así, se esfuma la posibilidad que tenía el portugués de ir al Barcelona, por segundo año consecutivo.



Oliver Kay, periodista en The Athletic, informó que Bernardo Silva ya se ha hecho a la idea de que su salida al Barcelona no se va a dar por ahora.



Al parecer el jugador siente que el Barcelona no se ha decidido a ir por su fichaje, pues la propuesta concreta no ha llegado a las oficinas del City.

Tampoco dan las cifras

Lo otro tiene que ver con la aparente negativa del City de dejarlo salir a estas alturas, cuando el mercado ya está por cerrarse, lo que haría aumentar el valor pedido por el jugador, minimizando las posibilidades del club catalán.



Se dice que el precio será superior a los 100 millones de euros. Una cantidad que el Barça no podría pagar en estos tempos.



Bernardo Silva quiere jugar en España, es su deseo, pero su situación en Manchester City no es perjudicial. Es pieza clave y está cómodo en la ciudad.



El portugués tuvo una gran temporada pasado, al ganar una vez más la Premier League, y estuvo en el once ideal.





