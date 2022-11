El delantero francés Karim Benzema, que no disputará el Mundial de Catar tras haber sufrido un desgarro muscular durante el entrenamiento de este sábado, ha lamentado su baja en el torneo y asegura que tiene que "pensar en el equipo", "como siempre" ha "hecho".

'La razón me dice que deje mi lugar'

"En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!", escribe Benzema en su cuenta de Instagram.



El jugador del Real Madrid, último Balón de Oro, tuvo que abandonar la sesión de entrenamiento en la que, por vez primera desde que se concentró con Francia, se había ejercitado con el resto de sus compañeros.



"Lesionado en el cuádriceps izquierdo, el delantero del Real Madrid se ve obligado a renunciar a su participación en el Mundial", indicó la federación francesa en un comunicado.



