Karim Benzema tomó drástica decisión por las fuertes críticas que recibe

El vigente campeón de Arabia Saudita, Al Ittihad, capitaneado por Karim

Benzema, perdió en su cancha 5-2 contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo el martes, en Yeda, en un partido aplazado de la jornada 17 del torneo local.

Muy criticado por la prensa saudita debido a su falta de eficacia y su supuesta falta de implicación, Benzema no logró marcar tampoco en este encuentro, al contrario que Ronaldo, que anotó de penal.

No se aguantó más

El francés no tiene números malos, pues ha anotado 12 goles en 20 partidos, pero la gente le exige más.



"El enfado entre la afición es tal que ha sido apodado incluso por algunos como 'Ben Hazima' que en español significa 'hijo de la derrota', advierte el diario Marca de España.



Y agraga: "Walid Al-Faraj, uno de los periodistas deportivos más reputados en Arabia Saudí, declaró en Action Avec Walid que "la distancia entre el público y Benzema crece cada día". El destino parecía el retiro perfecto para el francés por su cultura, religión y nivel de la competición, pero "nunca logró marcar la diferencia", afirma el periodista. "Y sobre todo no hace ningún esfuerzo. Es como si le estuviera diciendo al público 'solo me estoy divirtiendo contigo"'.



Por todo lo anterioer, el goleador ha tomado la decisión de cerrar sus redes sociales para evitar ver más críticas, las que dice son injustas.

