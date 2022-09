El tema del jugador del Manchester City Benjamin Mendy, en juicio por agresión y abuso sexual en Inglaterra, no para y cada día se conocen más testimonios.

Mendy apareció en mayo del 2022 para negar los nueve cargos en contra de él, pero cada vez más salen a la luz nuevas revelaciones y relatos sobre los casos sexuales que lo persiguen.



Fuerte testimonio



Una joven de 19 años comentó hace poco: "Recuerdo despertarme con Mendy encima de mí. Horrible… Estaba dentro de mí. Recuerdo haberle dicho que no quería hacer nada porque tenía la regla. No dijo una palabra, pero me pasó una toalla para que me pusiera debajo”.



El Daily Mail publicó una nueva revelación que señala: “Violó a una adolescente mientras le sujetaba las manos a la espalda y le decía: “no te muevas, no te muevas", se comentó.



La mujer comentó que eso pasó en julio del 2021, en una fiesta en la piscina en la mansión del jugador.



"Estaba en un sofá y Ben (Benjamin Mendy) estaba detrás de mí. Me agarró las dos manos por detrás mientras tenía sexo conmigo, y me decía, “no te muevas, no te muevas”. Lo dijo tres o cuatro veces”, comentó.

Tras la nefasta temporada 2016-17, inició el mercado de julio de 2017 con la chequera abierta para Guardiola. Lo demostró con la compra de Benjamin Mendy, lateral francés proveniente del Mónaco que costó 57, 5 millones de euros. Fue, por unos meses, el defensa más costoso de la historia del fútbol. Foto: Paul Ellis / AFP



“Traté de escapar, pero no podía poner mis manos por delante de mí. Tenía un poco de miedo y recuerdo sentirme incómoda. Tenía ganas de levantarme. Podía sentirlo dentro de mí y sus manos aferrándose a mí con fuerza”, sentenció la mujer.



