El exfutbolista del Manchester City Benjamin Mendy, que fue declarado no culpable de un caso de violación y otro de intento de violación, prepara una 'jugada maestre' contra su exequipo.

El jugador francés, quien rompió a llorar tras conoces la decisión, ya fue absuelto también el pasado enero en esta misma sala en relación con seis cargos de violación y uno de agresión sexual.

El caso



En aquella vista, el jurado no alcanzó un veredicto respecto a las dos acusaciones de violación e intento de violación, si bien hoy le declaró no culpable en ambos. Mendy, de 28 años, fue suspendido por el Manchester City en agosto de 2021, cuando los casos salieron a la luz, y el propio futbolista se declaró inocente de las acusaciones en mayo de 2022.



El juicio contra él y su amigo Louis Saha (no relacionado con el futbolista del mismo nombre) comenzó el 10 de agosto de 2022, y ambos han sido declarados no culpables de todos los cargos presentados por la fiscalía.

Benjamin Mendy. Foto: AFP



Durante este proceso judicial, Mendy ha declarado que las acusaciones le perseguirán "de por vida", su vida en el fútbol "está acabada" y esta situación ha sido un "absoluto infierno".



Las acusaciones apuntaban a que Mendy era un "depredador" que conocía a las chicas en las discotecas de Manchester antes de invitarlas a fiestas privadas en su mansión de Cheshire, donde supuestamente se producían las agresiones.



Por estos días, se conoció que Mendy se prepara para demandar al Manchester City por casi £10M.



Al ex lateral del club no le pagaron entre Agosto del 2021 y Junio del 2023 por sus batallas legales y arresto; ahora tiene la intención de reclamar su salario no pago tras su suspensión.

