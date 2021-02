Bisnieto de Benito Mussolini comenzó su carrera en el fútbol italiano

Se llama Romano Floriani Mussolini, recién empieza a emerger en el fútbol italiano, y tiene una particularidad, su apellido, que no es ninguna casualidad. Resulta que este futbolista es bisnieto del dictador fascista Benito Mussolini.

Este Mussolini futbolista, conocido como Mussolini Jr., debutó el pasado sábado con el filial del club Lazio, equipo italiano que ha tenido históricos vínculos con la extrema derecha.



Es defensa, juega de lateral o de central, tiene 18 años, y tiene marcados vínculos políticos, ya que es el tercer hijo de Alessandra Mussolini, nieta de Benito, y exdiputada en el Parlamento Europeo por Forza Italia, partido político de centro-derecha.



El joven jugador ya llama la atención de la prensa europea, no solo en Italia, pero más por su llamativo apellido. Aunque, según se ha conocido, a él no le interesa la política, solo jugar al fútbol, pese a las tendencias de su mamá, que además participa en reconocidos programas de TV en Italia.



"Prefiero quedarme al margen. Mi hijo no quiere ningún tipo de injerencia en su vida y en sus cosas", dice su madre.

Mussolini ya lució sus dos apellidos en la camiseta de Lazio, por lo que llamó la atención de la prensa de inmediato.



"En la Lazio me juzgan solo por mi forma de jugar, no por mi apellido. Espero hacer mi debut pronto en el Primavera", ha dicho el futbolista.

