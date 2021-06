La poderosa Bélgica se estrena en la Eurocopa contra Rusia

Bélgica entra en liza en la Eurocopa en San Petersburgo como favorita, pero la ausencia en el pitido inicial de dos de sus estrellas de la generación dorada, Kevin de Bruyne y Eden Hazard, le hará ir sin exceso de confianza el sábado contra Rusia.

Los 'Diablos Rojos' conocen bien el estadio Krestovski y sin embargo no saben bien qué esperar antes de visitarlo por cuarta vez en tres años. En su última visita, en noviembre de 2019, destrozaron a la 'Sbornaia' (4-1) para certificar la primera posición en su llave de la fase de clasificación para la Eurocopa.



Ese triunfo consolidó las enormes ambiciones de una selección que busca su primer título continental, después de colgarse la medalla de bronce en el Mundial-2018, en San Petersburgo precisamente. "No tengo una bola de cristal para saber si vamos a levantar o no la copa, pero es el objetivo del grupo. Somos conscientes de nuestras capacidades", dijo el atacante Yannick Carrasco a la RTBF.



Pero en un año y medio, la pandemia de covid-19 ha eliminado cualquier certeza, obligando al seleccionador Roberto Martínez a hacer acrobacias. Antes del primer encuentro del grupo B, el estado de forma de De Bruyne, Hazard y Axel Witsel, tres pilares en el juego belga, fuerzan al entrenador español a revisar su estrategia para el inicio de la competición.

El centrocampista del Manchester City, que ha firmado una brillante temporada, se lesionó en la final de la Liga de Campeones perdida contra el Chelsea (1-0) a finales de mayo. Luego de una operación, 'KDB', que sufrió dos fracturas en la cara, se unió al grupo el lunes, aunque llega demasiado justo para el partido contra Rusia.



De Bruyne fue declarado baja para el duelo del sábado, al igual que Witsel. Ambos jugadores continuarán con su recuperación en el centro de entrenamiento de Tubize, informó este viernes la Federación Belga.



El centrocampista del Borussia Dortmund se recupera de una grave lesión en un tendón de Aquiles que puso fin a su temporada, de forma anticipada, en enero. Hazard, por su parte, ha viajado, aunque su forma física levanta muchas dudas.



El futbolista del Real Madrid, víctima de muchos problemas musculares, ha jugado menos de un partido de cada dos con el club español desde septiembre. Lesionado en un muslo al inicio de la preparación con la selección, el ex del Chelsea disputó ocho minutos en el último amistoso de Bélgica contra Croacia (1-0) el domingo, en la que fue su primera aparición con la camiseta belga en casi un año y medio.



La prensa local cree que, por falta de ritmo, figurará en el banco en el momento del pitido inicial.

Todavía nos falta un poco de sincronización pero el equipo está listo para la Eurocopa

TWITTER



Bélgica se resiente cuando estos tres animadores del juego no están en el terreno de juego. Sus dos partidos de preparación, frente a Grecia (1-1) y Croacia, no han hecho honor al que ha sido el mejor ataque de la fase de clasificación (una media de 4 goles por partido). "Todavía nos falta un poco de sincronización pero el equipo está listo para la Eurocopa", tranquilizó Martínez, confiando en que sus jugadores evitarán la trampa en un estadio lleno hasta la mitad.



"De Bruyne es una gran pérdida para Bélgica. Ningún equipo quiere perder a su líder, pero siguen siendo favoritos", dijo el delantero ruso Artem Dzyuba este viernes en rueda de prensa, unas horas después de que se anunciara el positivo al covid-19 del extremo Andrei Mostovoi, ya reemplazado por Roman Evgenyev.



Hora: 2 p. m.

TV: Directv Sports y Win Sports



AFP

