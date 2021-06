Bélgica-Portugal, 'final' adelantada en octavos de la Eurocopa

Bélgica y Portugal, dos de los grandes favoritos al título, se enfrentan el domingo en octavos de la Eurocopa en un choque con tintes de final adelantada, que augura duelos estelares sobre el césped.

Primeros de su grupo B con pleno de victorias, los 'Diablos Rojos' confiaban encontrarse en octavos con un rival asequible, pero se han topado con los lusos, vigentes campeones continentales.



Impulsados por su gran estrella Cristiano Ronaldo, los portugueses pasaron como terceros del grupo F, la llave 'de la muerte', por detrás de Francia y Alemania para enfrentarse a otra prueba de altura.



Portugal volverá a confiar ante Bélgica en el buen momento de Ronaldo, máximo goleador del torneo con cinco goles en tres partidos, lo que le han permitido igualar al iraní Ali Daei como máximo goleador en partidos internacionales (109).



'Lucha por el gol'



"Siempre lo está intentando y lucha por los goles", lo elogió el miércoles el seleccionador luso Fernando Santos, insistiendo en que "está comprometido con el equipo". Ronaldo volverá a ser el referente de un equipo que en algunos momentos estuvo al borde del abismo en la fase de grupos, pero que tras su derrota ante Alemania 4-2 dio una buena imagen en el empate 2-2 con Francia.



"Este equipo sabe qué tiene que hacer para ganar, atacar bien y defender bien y cuando lo hacemos, es difícil para cualquier rival", advertía Santos tras el partido contra Francia.



Ronaldo probablemente vuelva a estar acompañado en ataque por Bernardo Silva y Diogo Jota, mientras en el centro del campo Santos podría optar por repetir con Joao Moutinho y Renato Sanches en la medular.



El fuerte calor que se espera para el domingo en Sevilla podría favorecer a los lusos, que a priori ya tienen ganado el duelo en las gradas, favorecidos por la cercanía geográfica. Las advertencias del gobierno belga pidiendo prudencia por la situación del covid-19 en la capital andaluza, también podría desanimar a algunos aficionados de los Diablos Rojos.



Pero ya sea en las gradas de La Cartuja o por televisión, los belgas estarán pendientes de una selección, que tras colgarse el bronce en el Mundial de 2018 ha iniciado un recorrido impecable en la Eurocopa.



Duelo de artilleros



Frente a Ronaldo, los hombres que entrena el español Roberto Martínez ponen sus miras en Romelu Lukaku, autor de tres tantos en el campeonato continental, en lo que se perfila como un duelo de artilleros de altos vuelos. "Cuando está en el área, es difícil para los defensas pararlo. Con el cuerpo que tiene, su fuerza, controla perfectamente el balón", dijo su compañero Kevin de Bruyne, convertido en catalizador del juego de los Diablos Rojos.



Repuesto de su lesión en la cara, el centrocampista del City se perdió el primer partido contra Rusia, pero ha seguido una línea ascendente en los dos siguientes encuentros. En sus minutos sobre el césped, De Bruyne marcó dos goles y dio dos asistencias, a lo que se une su córner que acabó en gol en propia puerta del portero finlandés Lukas Hradecky.



El domingo en La Cartuja, será uno de los hombres a vigilar por los portugueses si no quieren llevarse un disgusto, aunque Roberto Martínez no quiso adelantar si estará en el inicio del partido el domingo.



"Somos un equipo dinámico que se construye en el ataque. Pero tendremos que ser pacientes, tendremos que controlar el juego", advirtió Roberto Martínez.



Bélgica tendrá que ser "sólida, compacta y defender como un equipo", añadió el técnico de los Diablos Rojos, ante un choque que se augura eléctrico entre dos de los grandes candidatos al título.



