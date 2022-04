Derrotado y casi humillado en Villarreal (1-0), actualmente lejos de su mejor nivel, el Bayern Múnich deberá emplearse a fondo el martes en casa, en el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones, para evitar la cruel desilusión de una eliminación contra un rival asequible a priori. El partido se disputará a las 2 p. m. y se verá por ESPN2.

En la ida, los alemanes pudieron haber encajado tres o cuatro goles, debido a la superioridad y el número de ocasiones falladas por los hombres de Unai Emery. "El resultado en contra pudo haber sido más amplio", reconoció Thomas Müller tras el partido.



¿Qué le pasa al Bayern Múnich en las últimas semanas?



Este lunes, la revista alemana de fútbol Kicker, en un análisis detallado de los defectos actuales del 'Rekordmeister', lanzó un aviso solemne: "El sueño de la Orejona puede desvanecerse en cuartos de final".



Contra el 'Submarino Amrillo', actual séptimo clasificado de LaLiga española, el potente campeón de Alemania tiene el potencial para clasificarse. Pero para ello deberá reencontrar su poder ofensivo y su equilibrio ataque/defensa, misteriosamente desaparecido estas últimas semanas.



"Lo que no debe pasar es que le demos tiempo al Villarreal para que ponga su calidad en el campo. Tenemos que jugar un poco más 'sucio'. Pero no deberíamos hablar tanto de ello, sino que tenemos que hacerlo mañana", declaró el técnico Julian Nagelsmann este lunes.



El sábado, en casa contra el Augsburgo en Bundesliga, el equipo decepcionó de nuevo y tuvo que esperar a un penal anotado por Robert Lewandowski en el minuto 82 para ganar a un rival que lucha por la permanencia.



"Nos ha faltado velocidad, no tuvimos el ritmo necesario", reconoció Nagelsmann. A falta de explicaciones, el joven técnico ha tratado de convencer por otras vías: "Los jugadores tienen que ser conscientes de que todos tenemos responsabilidad y queremos pasar de ronda juntos (...) Hay mucho en juego, así que también hay que invertir mucho", recordó este lunes.



El problema "se centra en primer lugar en nuestro potencial a nivel mental", estima Joshua Kimmich, el "guerrero" del centro del campo, quien tampoco anda muy bien en los últimos partidos, igual que sus compañeros Leroy Sané, Serge Gnabry o Thomas Müller.



Como prueba de que son conscientes de su mal momento, las estrellas del equipo encadenan desde hace tres días declaraciones marciales, como para conjurar la angustia de una eventual eliminación:



"La casa está ardiendo, vamos a hacer un partido digno del Bayern", afirmó Leon Goretzka. "Haremos un buen partido, pase lo que pase" (al final), declaró su capitán Manuel Neuer, "estamos preparados y tenemos que dar vuelta a la eliminatoria".



Pero esas declaraciones no pueden esconder grandes lagunas del Bayern esta temporada, como la ausencia de líderes en el terreno, sobre todo detrás.



"De nuevo se ha visto que no tenían líder, y no es la primera vez esta temporada", lanzó en la ida Dietmar Hamann, exjugador del Bayern (y del Liverpool), ahora comentarista de televisión, señalando que la marcha de David Alaba al Real Madrid no se vio compensada.



"Falta un jefe en la defensa", insiste Kicker: "Lucas Hernandez es cierto que es un defensa agresivo, pero necesita a un jugador a su lado para darle consignas. Dayot Upamecano no es (todavía) capaz, y Niklas Süle no tiene esa personalidad", explica la revista.

La historia sigue favoreciendo al Bayern



Contra un club que solo ha llegado una vez a semifinales de la Liga de Campeones (en 2006, eliminado por Arsenal), los alemanes y sus seis títulos europeos son favoritos. En la ronda precedente contra Salzburgo, tampoco hicieron un buen partido en la ida, logrando un empate (1-1) en los últimos segundos en Austria, antes de golear a su rival por 7-1 en el Allianz Arena.



¿Harán algo parecido contra el Villarreal? Tal vez, pero una estadística puede hacerle dudar: desde 2015, el Bayern perdió en cinco ocasiones en la ida de Liga de Campeones y fue eliminado cada vez. Y el técnico Unai Emery no se fía: "Para eliminar al Bayern y acceder a semifinales deberemos hacer las cosas de muy bien a perfecto. Va a ser un partido muy diferente al de la ida. Considero que la dificultad será todavía mayor".



"Habrá que defender muy juntos y cerca de nuestra área en algunos momentos, pero tendremos que aprovechar cuando podamos tener el balón", añadió.



