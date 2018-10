Bayern Múnich, sin James, avanzó a octavos de la Copa de Alemania

Bayern pasó este martes a octavos de final de la Copa de Alemania tras derrotar por 1-2 al Rödinghausen, de la cuarta categoría del fútbol germano, en un partido en el que los dirigidos por Niko Kovac sufrieron más de lo esperado.

En los primeros veinte minutos el partido fue el que todo el mundo se había imaginado, con el Rödingjhausen encerrado atrás y el Bayern presionando. En el minuto 8 Sandro Wagner abrió el marcador para el Bayern a centro de Renato Sanches y en el 13 Thomas Müller aumentó la cuenta de penalti.



Todo parecía encarrilado hacia una victoria clara de los bávaros, pero en el minuto 23 Renato Sanches, que había hecho unos primeros minutos excelentes, falló un segundo penalti al estrellar el balón contra el larguero y eso dio vida al Rödinghausen.

En el segundo tiempo, Linus Meyer acortó distancias para el Rödinghausen y el partido se convirtió en otra cosa. El Bayern, pese a que tuvo ocasiones, no logró sentenciar y al final terminó lanzando balones fuera ante un rival que creció por encima de sí mismo.



El Rödinghausen, pese a todo, no logró la sorpresa y se mantuvo la regla en esta jornada de la Copa de Alemania, en la que los favoritos se impusieron. El Wolfsburgo, en uno de los pocos duelos entre equipos de la primera categoría, se impuso al Hannover (0-2) con goles de Admit Mehmedi en el minuto 20 y de Woud Weghorst en el 92.



El Hertha venció por 0-2 al Darmstadt, de la segunda categoría, en un partido que los berlineses controlaron a lo largo de los 90 minutos aunque no abrieron el marcador hasta el 64 por medio del bosnio Vedad Ibisevic.



En el 87, Maximilian Mitteltedt sentenció el partido para los berlineses. El Fortuna Düsseldorf, colista de la Bundesliga, se deshizo del Ulm, equipo de la tercera categoría, con una clara goleada por 1-5 en la que el único sobresalto fue el gol en contra que encajó a los doce segundos de partido y que al final quedó convertido en una anécdota intrascendente.



Dos goles de Marvin Ducksh, dos de Dodi Lukebaio y uno de Rouwen Hennning fueron la respuesta del Düsseldorf al gol tempranero del Ulm, marcado por Ardian Morina.



El Paderborn, de la segunda división, no tuvo problemas para deshacerse del Chemie Leipzig, de la quinta categoría, con un claro 0-3. El Hamburgo venció a domicilio al Wehen Wiesbaden por 0-3 y el Heidenheim goleó en casa al Sandhausen por 3-0.



EFE