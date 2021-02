Bayern Múnich no anda desde que es campeón mundial

Bayern Múnich, líder de la clasificación y vencedor este mes en el Mundial de Clubes, encadenó un segundo partido seguido sin victoria esta semana en la Bundesliga al perder 2-1 en su visita al Eintracht Fráncfort (4º), este sábado en la 22ª jornada, por lo que el RB Leipzig (2º) podría aprovechar para acercarse.

El Leipzig, que visita el domingo al Hertha de Berlín (15º), está a cinco puntos y en caso de victoria en el Olympiastadion de la capital se aproximaría a apenas dos unidades del club bávaro, que el lunes había empatado 3-3 en casa ante el modesto Arminia Bielefeld.



El japonés Daichi Kamada (minuto 12), que remató desde la zona del punto de penal un pase raso del serbio Filip Kostic, y Amin Younes (31), con un disparo cruzado desde la parte izquierda del área, adelantaron al Eintracht en la primera mitad del partido de este sábado.



(Lea también: James y una asistencia exquisita para gol del Everton)



Amin Younes, alemán de raíces libanesas, dedicó su gol a las víctimas del atentado racista de Hanau, en el que murieron nueve personas y del que el viernes se cumplió el primer aniversario.



El polaco Robert Lewandowski acortó para el Bayern en el 53, culminando una gran jugada de calidad de su compañero Leroy Sané, pero su equipo no pudo evitar la derrota, la tercera que registra en esta Bundesliga, donde no caía desde su revés 3-2 en Mönchengladbach a mediados de enero.



Lewandowski pudo al menos sumar su tanto número 26 y sigue aproximándose al récord de goles en una misma edición de la liga alemana, que ostenta el mítico Gerd Müller (40, en la temporada 1971-1972).



El Bayern genera ahora dudas antes de su duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes en el terreno de la Lazio italiana. No ha conseguido ganar en sus dos primeros partidos tras conquistar el pasado 11 de febrero el Mundial de Clubes de la FIFA en Catar, superando 1-0 en la final al Tigres de México.



Con las bajas por covid-19 de Thomas Müller y Kingsley Coman y por lesión de Serge Gnabry y Corentin Tolisso, el Bayern llegó con ausencias importantes.



(Le puede interesar: El Pibe ya eligió: este es su mejor jugador colombiano de la historia)



"Hemos tenido unos días agitados. Somos seres humanos", declaró tras la derrota de este sábado el entrenador Hansi Flick.



El arquero y capitán Manuel Neuer se mostró especialmente contrariado por esta derrota. "No hemos aprendido después del partido contra el Bielefeld. Tenemos que ser agresivos desde el principio, estar despiertos. Y solo lo estuvimos hoy en la segunda mitad", lamentó en declaraciones a la televisión Sky.



El Eintracht Fráncfort, el mejor equipo de Alemania en los dos últimos meses (nueve victorias y dos empates en sus once últimos partidos), consolidó así su cuarto puesto y su lugar dentro de la zona de Liga de Campeones, pese a la baja de su goleador Andre Silva por dolores de espalda.



El Eintracht envía además presión al Bayer Leverkusen (5º), que queda a seis puntos antes de su visita del domingo a Augsburgo (13º).



El Borussia Dortmund (6º) pudo mantenerse este sábado a seis puntos del Eintracht al ganar 4-0 en su visita al colista Schalke 04, cada vez más hundido hacia la segunda división.



Los tantos amarillos en este deslucido derbi del Ruhr fueron conseguidos por el inglés Jadon Sancho (42), el noruego Erling Haaland (45, 79) y el portugués Raphael Guerreiro (60).



Haaland cerró una gran semana, tras su doblete para la victoria del Dortmund el miércoles por 3-2 en Sevilla, en la ida de octavos de Champions.

Erling Haaland sigue imparable con el Borussia Dortmund. Foto: afp

(En otras noticias: James empujó al Everton hacia una victoria histórica contra Liverpool)



También este sábado, el Unión Berlín ganó 1-0 en el campo del Friburgo (9º), con un tanto de Grischa Prömel (64), con lo que pudo subir al séptimo lugar y alcanzar a puntos al Borussia Mönchengladbach (8º), que se vio sorprendido en casa al caer 2 a 1 ante el Mainz (17º, penúltimo), que se acerca a un punto de la zona de salvación.



El Colonia (14º) perdió 1-0 en casa ante el Stuttgart (10º) y no pudo alejarse de los puestos de peligro.



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes

- Todos con Román: el gesto del plantel de Millonarios



- Mina y James, en la entrevista más divertida: para no perdérsela



- Por fuerza mayor, Rigoberto Urán se baja del Tour UAE