Bayern Múnich: el fantasma que lo acecha en el Mundial de Clubes

Cuando se acerca la final del Mundial de Clubes entre Tigres y Bayern Múnich, el jueves en Catar, el recuerdo de la victoria de México ante Alemania (1-0) en el Mundial de Rusia-2018 persigue al conjunto bávaro como un precedente cercano del 'pez chico' comiéndose al 'grande'.

Un 17 de junio de 2018, la selección de Alemania comenzaba la defensa de su título mundial logrado en Brasil cuatro años atrás. La 'Mannschaft' llegaba como el rival a batir, y las apuestas hablaban de cuántos goles endosarían a México en el primer partido del Grupo F, en el estadio Luzhnikí, en Moscú.



Pero un gol de Hirving Lozano devolvió a la tierra a los pupilos de Joachim Low, que finalmente quedarían últimos de grupo, mientras que el 'Tri' lograría el pase a octavos.



El capitán del Bayern de Múnich Manuel Neuer encajó el gol del 'Chucky' que comenzó a determinar la suerte de los alemanes en aquel aciago Mundial. Ahora el emblemático arquero tendrá delante al francés André-Pierre Gignac, al colombiano Luis Quiñones o al paraguayo Carlos González como delanteros del Tigres mexicano, que buscará repetir la hazaña ante un rival 'a priori' superior, como ya hiciera la selección de Juan Carlos Osorio.

"Recuerdo el partido de 2018 contra México, y no es un recuerdo positivo", confesó Neuer después de sellar el pase a la final del Mundial de Clubes con la victoria del Bayern ante el Al-Ahly egipcio (2-0).



Neuer sabe además lo que es encajar un gol de un jugador de Tigres. Gignac, cuando el delantero defendía la elástica de Francia, anotó un tanto en la victoria de los 'Bleus' por 2-0 en noviembre de 2015.



Pero Neuer no es el único jugador del Bayern que sufrió a los 'aztecas' en Rusia. Joshua Kimmich, Jérôme Boateng y Thomas Müller también disputaron aquel partido, mientras que Leon Goretzka y Niklas Süle lo vieron desde el banco de suplentes.



Todos ellos querrán cobrarse una suerte de venganza simbólica ante el equipo mexicano en el que están los defensores Carlos Salcedo y Hugo Ayala y el extremo Javier Aquino, ante los que se vieron las caras en Moscú.



La motivación no faltará pues a un Bayern que buscará un sexto título en el curso 2020. "Miramos hacia la final y deseamos la victoria", añadió el portero alemán. "Si conseguimos un sexto título podemos hacer historia y hacer una marca, veremos lo que pasa en la final ante Tigres", apuntó el laureado arquero alemán.

Pero el técnico del Bayern Hansi Flick no necesita remontarse a esos recuerdos para valorar la dificultad que entrañará el partido ante los 'Felinos'. "Vi en la otra semifinal al equipo mexicano, ellos son un muy buen equipo, muy atléticos, muy buenos, talentosos", afirmó Flick.



"Viajamos a Catar porque queremos sumar otro título", añadió el técnico alemán, cuyo equipo esta a una victoria de emular al FC Barcelona de Pep Guardiola, único hasta el momento en adjudicarse los seis títulos en juego en una temporada. "Tigres me impresionó realmente, su forma de gestionar el partido, creo que merecieron el pase a la final", añadió el entrenador germano.



