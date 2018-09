Bayern Múnich en racha recibe al Schalke en la Bundesliga

Un Bayern en racha, tras ganar los cinco partidos oficiales que ha disputado en esta temporada -tres en la Bundesliga, uno en la Copa de Alemania y otro en la Liga de Campeones- recibe este sábado a un Schalke que en el torneo alemán viene contando sus partidos por derrotas.

El segundo clasificado, el Borussia Dortmund, visitará al Hoffenheim, uno de los rivales del Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Esos dos compromisos son claramente los más atractivos de la cuarta jornada de la Bundesliga, que comenzará este viernes con el duelo entre el Stuttgart y el Fortuna Düsseldorf.



El Schalke, tras haber sido subcampeón en la temporada pasada, ha sido una de las decepciones del comienzo de la presente. En parte, ello se debe a que perdió jugadores importantes como Leon Goretzka, que ahora está el Bayern, o Thilo Kehrer, que fichó por el PSG.



No obstante, eso no es nuevo para un club que está acostumbrado a sufrir una sangría tras otra y que tiene que resignarse a ver cómo jugadores de su cantera -desde Manuel Neuer hasta Leroy Sané pasando por Mesut Özil o Julian Draxler- refuerzan grandes clubes europeos.



El Bayern hasta ahora no ha dado margen de duda en ninguno de los partidos que ha disputado. Ha mostrado oficio, estabilidad en defensa y pegada en la definición. Los rivales del Bayern en las primeras jornadas eran rivales fuertes, al menos sobre el papel, como el Hoffenheim, el Stuttgart y el Bayer Leverkusen y sus triunfos han llevado a que irónicamente ya le cursen las primeras felicitaciones por la séptima Bundesliga consecutiva.



Si el Schalke, en su estado actual, sea el equipo adecuado para detener al Bayern puede considerarse como algo dudoso y cualquier resultado distinto a una victoria del equipo de Niko Kovac sería una sorpresa. El Dortmund marcha actualmente segundo, a dos puntos del Bayern y empatado en puntos con el Wolfsburgo, el Hertha, el Borussia Mönchengladbach y el Maguncia, y su duelo con el Hoffenheim ya tiene una historia de roces entre las dos aficiones.



Los hinchas del Dortmund reclaman para sí ser parte de la tradición del fútbol alemán y ven al Hoffenheim -lo mismo que al RB Lei Leipzig- como una especie de las antípodas. De hecho, el Hoffenheim es casi un club de probeta, creado desde la nada por el multimillonario Dietmar Hopp con un plan que ha llevado al equipo desde las divisiones inferiores del fútbol alemán hasta la Liga de Campeones.



El comienzo del Hoffenheim en la Bundesliga no ha sido bueno esta temporada con dos derrotas y una victoria aunque hay que recordar que una de las derrotas fue contra el Bayern.









EFE