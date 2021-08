Bayern Múnich se pronuncia sobre sus opciones para fichar a Messi 

El director deportivo del Bayern de Múnich, Hasan Salihamidzic, aseguró este domingo que el fichaje por el campeón alemán de Lionel Messi tras su salida del Barcelona es una mera "ilusión" e "impensable" por el volumen de la ficha.

En declaraciones en la televisión deportiva alemana Sport1, Salihamidzic afirmó que "lamentablemente no es posible" que Messi recale en el equipo bávaro poco después de que el astro argentino, en rueda de prensa en Barcelona, no diese claves sobre su futuro, aunque muchos medios le sitúan ya la próxima temporada en el PSG francés.



"No hemos negociado", subrayó el director deportivo del Bayern, que señaló que las cifras que se barajan en el caso de Messi son "impensables" para el campeón alemán, incluso sin cláusula de rescisión.



Salihamidzic reconoció por otra parte el interés de su equipo por el delantero noruego Erling Haaland, ahora en las filas del rival alemán Borussia Dortmund.



"Claro: es un jugador muy bueno y superjoven. Ahí hay que prestar atención. Es un jugador de primera al que probablemente quiere todo el mundo", aseguró el director deportivo del Bayern de Múnich.



EFE

