Sin James, Bayern Múnich le ganó 2-0 al AEK y quedó cerca de octavos

El Bayern Múnich queda a un paso de los octavos de final de la Liga de Campeones tras imponerse 2-0 al AEK de Atenas, ambos anotados por el polaco Robert Lewandowski (31 de penal y 71), este miércoles en Alemania.

El empate entre Benfica y Ajax en el otro partido del grupo E (1-1) impide la clasificación de los alemanes, que lideran la llave con 10 puntos, por los 8 de los holandeses y los 4 de los lusos.



"Hemos dado un paso hacia adelante, pero quedan cosas por mejorar, aunque esta victoria era muy importante para la confianza", destacó tras el partido el goleador Lewandowski. El técnico germano Niko Kovac coincidió con su jugador: "No fueron fuegos de artificio, pero tampoco lo esperábamos. En estos momentos, nada es fácil para nosotros y cada victoria nos cuesta mucho".

El equipo alemán demostró en la primera parte que no se encuentra en su mejor momento de forma, aunque la diferencia de calidad con respecto a los griegos era abismal. La primera ocasión de gol fue no obstante para el AEK, en un córner que remató Vasilios Lampropoulos demasiado cruzado (5) y el Bayern respondió con un cabezazo de Leon Goretzka en el segundo palo que salvó in extremis el portero Vasilios Barkas (7).



Pese al claro dominio germano, los locales no pudieron abrir el marcador hasta parada la media hora de juego, en un penal por un derribo a Lewandowski que transformó el propio delantero polaco (31). - Confianza antes del 'Klassiker'.



El Bayern pudo, antes de la pausa, haber aumentado el marcador, pero un centro de Thomas Müller desviado por un defensa se estrelló en el palo cuando Barkas ya estaba batido (36). La dinámica del partido no cambió tras el descanso y Barkas volvió a salvar a su equipo con una magnífica parada a una espectacular volea de Goretzka (55).



El que no volvió a perdonar fue Lewandowski, que cazó un córner en el segundo palo y anotó con la derecha para sentenciar la victoria alemana (72). El triunfo dará confianza al equipo del Niko Kovacs, que el fin de semana se enfrentará al Borussia Dortmund, líder de la Bundesliga, en el 'Klassiker' del fútbol alemán.



AFP