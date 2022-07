A Cristiano Ronaldo le resta un año de contrato, más otro opcional, en el compromiso que tiene firmado con el Manchester United, según explicó su entrenador, Erik Ten Hag.

El técnico holandés, en una entrevista concedida a los medios británicos desplazados a Melbourne, donde ha empezado la pretemporada de los 'Diablos Rojos', confirmó que Cristiano tiene la opción de renovar un año más su contrato cuando este termine en junio de 2023.



Sin embargo, en estos momentos, el futuro deportivo de 'CR7' es incierto. Tan así que ante los rumores de que podría reemplazar a Robert Lewandowski en el Bayern Múnich, el exarquero Oliver Kahn, parte del equipo dirigencial del club bávaro, salió al paso y declaró sin titubeos: 'Él no encaja'.



Cristiano Ronaldo 'no encaja'

Cristiano Ronaldo le dedica sus goles a su mamá. Foto: AFP

El futbolista portugués, llegado en el verano de 2021 a Mánchester, no se incorporó a la pretemporada del United con el resto de sus compañeros, debido a razones familiares y se especula con una posible salida, debido a que el conjunto inglés no disputará la Champions League la próxima temporada.



Ten Hag dijo no estar preocupado por la ausencia de Cristiano, dijo que se está entrenando en solitario y que es un gran profesional. "Estará en forma, no tengo ninguna duda", añadió el holandés, que no pudo confirmar si el portugués volverá a los entrenamientos la próxima semana, ya en la ciudad deportiva de Carrington. "No te puedo decir, no lo sé", dijo Ten Hag.



Bajo ese panorama, Kahn declaró a la prensa alemana que Ronaldo no llegará al Bayern. “Tenemos que pensar primero en reunir la plantilla para lo que se viene. Él no encaja”, dijo.



Hasan Salihamidzic, manager del club, declaró: “Tengo mucho respeto por él, sus éxitos y su carrera. Una vez más: no fue y no es un tema para nosotros”.

*Con EFE