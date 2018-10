Bartomeu dice que no está prevista la vuelta de Neymar

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró que no está previsto el regreso de Neymar al club azulgrana, admitió que el diseño del nuevo escudo ha quedado aparcado "porque no le gustaba a los socios", así como que Ernesto Valverde tiene contrato hasta junio de 2020 y el Barça está "muy contento" con él.

En una entrevista en 'Catalunya Rádio', Bartomeu dijo que desde el Barça están "preocupados" por la lesión de Leo Messi, ya que es "el mejor jugador del mundo y se perderá partidos importantes", aunque por contra insistió en que cada vez que el argentino se ha lesionado "el equipo siempre ha tirado para adelante y se ha hecho más fuerte".



"Quiero enviar un mensaje positivo, que la gente no se deprima. El club se ha salido siempre de las situaciones complejas y hay jugadores capaces de liderar el equipo. El talento de Messi es inigualable, pero hay jugadores capaces de tirarlo adelante", añadió.



Además el dirigente azulgrana desveló que el Barça "no tiene previsión" de fichar a nadie durante el próximo mercado invernal, con la excepción de que los técnicos lo solicitaran.



"Este año hemos hecho una plantilla más corta porque hay jugadores en el Barça B que pueden ayudar al primer equipo", argumentó.



Después de que aparecieran informaciones en las últimas semanas sobre la posibilidad del regreso de Neymar y de que el brasileño hubiera pedido su vuelta a la entidad azulgrana, Bartomeu desmintió este extremo.

Él decidió su futuro con otro equipo, pagó la cláusula de rescisión y se fue a París

"No hemos tenido ninguna llamada ni ninguna reunión. No nos gusta que los jugadores se vayan pagando la cláusula", dijo.



Bartomeu indicó que no es cuestión de que él personalmente no quiera que vuelva, sino que es algo que tienen que decidir los técnicos, el secretario técnico y el director deportivo.



"No es una decisión del presidente", aclaró.



Después de la controversia que se produjo durante la asamblea de compromisarios del pasado sábado, en la que los representantes de los socios mostraron su disconformidad con la propuesta del nuevo diseño del escudo de la entidad que tenía que someterse a votación, Bartomeu comentó hoy que este asunto "queda cerrado de momento" porque quedó claro que "no gustó a los compromisarios".



"Tenemos que hacer una reflexión interna, seguramente las siglas (FCB) -que desaparecían en el nuevo diseño- estarán dentro del escudo y otra cosa será qué órgano -de la entidad- tiene potestad para elegirlo", indicó.



Bartomeu comentó que antes de la asamblea existían dudas sobre si la asamblea era soberana para decidir este cambio.



"El que presentamos está acabado porque no gustó, pero no hay prisa, por eso decidí quitarlo de la votación", concluyo. En cuanto al futuro de Valverde, el dirigente azulgrana aclaró que el entrenador tiene contrato para esta temporada y la siguiente y que existe una cláusula según la cual se puede romper el mismo por cualquiera de las dos partes pagando una penalización.



"Que nadie dude. Está haciendo un buen trabajo. La primera temporada fue excelente, no de matrícula de honor por lo que pasó en Roma -eliminación en cuartos de final de la Champions-, pero estamos contentos con él", indicó.



El presidente del Barça recalcó que el técnico del Barça es "un entrenador inteligente que tiene muy claro el concepto y el modelo de juego".



