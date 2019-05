Barcelona busca hacer historia con una quinta Copa del Rey

Barcelona se enfrenta el sábado al Valencia en la final de Copa de Rey, buscando hacer historia con un quinto título consecutivo y, de paso, dejar atrás definitivamente el mal sabor de boca de la 'Champions' con un doblete Liga-Copa.

La humillante eliminación en semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool (3-0, 0-4), reviste a esta final de una importancia mayor para el Barça, prácticamente obligado a ganar en su sexta final de Copa consecutiva el sábado en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.



La victoria supondría un segundo doblete para el técnico Ernesto Valverde en dos años al frente del banquillo azulgrana y permitiría acabar la temporada, dejando un poco de lado la decepción europea. "Lo que más me motiva es lo que puede significar para todos en este momento después de tener un desencanto importante", dijo este viernes Valverde.



Pero una derrota, podría volver a disparar las especulaciones en torno al futuro del entrenador azulgrana, pese a haber renovado recientemente por un año más y de haber recibido el respaldo del presidente, Josep Maria Bartomeu y de Leo Messi.



Año espectacular

"Me gustaría que siga", dijo en el capitán azulgrana, que aspira al doblete para redondear la temporada. "Fue un año espectacular, donde ganamos la Liga, estamos en una final de Copa del Rey. Hicimos un gran año, sacando el partido ese (de Liverpool), el partido ese estropeó un poco el gran año que hemos hecho", dijo.



Treinta veces campeón de Copa, el Barça parece sobre el papel el principal candidato para convertirse en el primer club en lograr cinco trofeos consecutivos en los 117 años de historia de esta competición, ya que antes del equipo azulgrana, el Real Madrid (1905-1908) y el Ahtletic de Bilbao (1930-1933) ya había logrado antes ganar cuatro Copas seguidas, sin llegar a levantar la quinta.



Pero, el Barça no podrá descuidarse, especialmente si mira a sus últimos resultados, que incluyen, además de la eliminación en la Liga de Campeones, una sufrida victoria ante el Getafe (2-0) y un empate ante el modesto Eibar (2-2) con dos errores poco habituales del segundo portero Jasper Cillessen, que estará bajo los palos el sábado.



Valverde tendrá que lidiar además con una enfermería llena con Luis Suárez, recién operado de una rodilla, Ousmane Dembelé convaleciente o la baja de Ter Stegen por molestias en la rodilla. Como siempre el equipo azulgrana mirará hacia Messi para intentar hacer un buen papel en el Benito Villamarín.



AFP