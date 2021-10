Barcelona y Real Madrid: dos históricos que viven su crisis

El fútbol español tuvo cinco años de absoluto dominio en la Liga de Campeones. De 2014 a 2018, siempre el campeón salió de ese país, e incluso hubo dos finales entre escuadras del mismo torneo, ambas entre los clubes madrileños, Real y Atlético.

Poco más de tres años después, los dos máximos exponentes del fútbol español, Barcelona y Real Madrid, son una sola lágrima. El primero, lleno de conflictos internos, con un presupuesto cada vez más limitado por sus malas administraciones y dando pena en la Champions, más temprano de lo previsto. Y el segundo, que había tenido un comienzo aceptable en la liga local, lleva una semana de pesadilla, en la que perdió con un equipo desconocido, el Sheriff Tiraspol de Moldavia, cuya nómina se puede pagar con el sueldo de una sola de las figuras merengues. Y sobra dinero.



Barcelona está acostumbrando a sus hinchas al dolor. Lleva dos goleadas en contra en la Champions, contra Bayern Múnich (tal como están las cosas, un 0-3 normal) y Benfica (ese sí, un 3-0 inesperado y doloroso).



El técnico holandés Ronald Koeman, que cada vez que abre la boca solamente sale a resignarse a su suerte, está en la cuerda floja, e incluso se dice que el partido de Liga del fin de semana contra el Atlético de Madrid podría ser el último en el banquillo blaugrana.



Ya tiene tantas cosas en contra Koeman que tanto Sport como Mundo Deportivo, periódicos afines al Barcelona, abren su edición de hoy con un ramillete de técnicos que podrían aspirar a reemplazarlo.



Cuatro nombres se repiten: Xavi Hernández (histórico del club, que hoy dirige en Catar), Roberto Martínez (actual seleccionador de Bélgica), Marcelo Gallardo (técnico de River Plate) y Andrea Pirlo. El único nombre que se sale de ese grupo, publicado por Mundo Deportivo en su tapa, sería un sorpresa: Thomas Tuchel, DT del Chelsea.



Pero además, hay un nombre que sorprende, aunque no con tanta opción: Juan Manuel Lillo, hoy asistente de Pep Guardiola en el Manchester City y extécnico de Millonarios y Nacional.



Consultado sobre las opciones de Gallardo, Alfio Basile, extécnico de la selección de Argentina, fue durísimo contra el equipo: “Yo era hincha del Barcelona de Guardiola, pero lo veo ahora y es un equipito. No es el momento de llevar a Gallardo”, dijo el Coco a TyC Sports.



Al conflicto por la salida de Lionel Messi se suma ahora munición gruesa de Luis Suárez. El uruguayo, hoy en el Atlético de Madrid, atacó fuertemente a Koeman, en declaraciones a Sport.



“Si tanta personalidad tiene, si tanta autoridad tiene, me demostró algo distinto. Si un día me presento y me me dice que no cuenta conmigo y que me tengo que ir por estos motivos, de acuerdo... pero que no me diga que no entro en sus planes y cuando estoy cerrando el fichaje por el Atlético, ya rescindiendo, me comenta que si mañana no se cierra, el domingo me tendría en cuenta para el partido ante el Villarreal... ¿cómo?”, dijo.



“Me mandaba a entrenar al campo 3-4 como si tuviera 15 años. Me dolió , me molestaba, llegaba llorando a casa por el desprecio. Yo no le falté el respeto en ningún momento, entrenaba, sin una mala cara pese a todo porque soy un profesional”, agregó el uruguayo.

Blanco de críticas

La situación del Real Madrid no es tan grave, pero la derrota con el Sheriff prendió las alarmas: el regreso al Santiago Bernabéu en la Champions sigue marcando la tendencia que había antes de la remodelación del escenario: solo tres triunfos en sus últimas 11 presentaciones en casa, con otras caídas sorprendentes como un 0-3 contra CSKA de Moscú y un 1-4 contra el Ajax.



Carlo Ancelotti, el técnico blanco, por ahora no está cuestionado. “Lo que no hemos hecho bien han sido los pequeños detalles. Podíamos haber estado más concentrados ahí”, reconoció el italiano.



El reto para Ancelotti es conseguir la firmeza de su primera etapa, cuando salió vencedor en diez de los doce partidos que encaró, en los que solo sufrió una derrota sin consecuencias, 3-4 ante el Schalke 04 en unos octavos de final encarrilados en Alemania.



