Barcelona, contra las cuerdas, busca salir a flote en la Copa del Rey

Barcelona busca este miércoles contra el Sevilla la remontada y el pase a la final de la Copa del Rey, en una semana de elecciones en el conjunto azulgrana y tras la detención de su expresidente.



El arresto de Josep María Bartomeu el lunes por el escándalo del denominado 'Barçagate' añadió más ruido a un equipo necesitado de calma ante su crucial compromiso del miércoles.



"Creo que para la imagen del club no es bueno y hay que esperar a ver qué puede pasar", dijo este martes el técnico azulgrana, Ronald Koeman, para el que "tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo y remontar (contra el Sevilla)".



El equipo azulgrana recibe al Sevilla en la vuelta de semifinales de Copa del Rey con la misión de remontar el 2-0 en contra de la ida, para lograr su pase y aspirar a su 31º trofeo.



Una primera prueba para el Barça, que en una semana tendrá que visitar al París Saint-Germain en la vuelta de octavos de final de la Champions, con el objetivo muy complicado de remontar el 4-1 encajado en la ida en Barcelona.

'Tenemos confianza'

El miércoles, el equipo azulgrana se enfrentará al Sevilla, tras imponerse al club andaluz el sábado en la Liga por 2-0. Un resultado que sirvió para animar al Barça en lo deportivo, aupándole al segundo puesto de la clasificación del campeonato español, antes de su nuevo encuentro el miércoles por un plaza en la final de Copa.



"Después del resultado del otro día tenemos confianza en poder ganar, pero también tenemos un resultado de 2-0 en contra, tenemos que hacer un partido mejor que el del sábado para pasar, pero nada es imposible", dijo Koeman.



El Barça, que acumula tres partidos sin perder desde la dura derrota ante el PSG, está pendiente de su joven perla Pedri González, que sufrió el sábado un estiramiento muscular en el sóleo de la pierna izquierda, pero se entrenó este martes con el equipo.

"Hoy (martes) entrenó sin ningún problema, hay que esperar a mañana pero creo que al final puede estar en la lista", dijo Koeman.



El equipo azulgrana volverá a mirar para este encuentro hacia su capitán, Lionel Messi, que acumula ocho goles en sus últimos siete encuentros oficiales. Su racha goleadora le mantiene como máximo artillero del campeonato español con 19 tantos, tres más que su amigo y ahora rival del Atlético, Luis Suárez.

'Detalles'

Apoyado en su emblema argentino, el Barça tendrá que sobreponerse a las sacudidas institucionales, que culminan el domingo con las elecciones de las que saldrá el sucesor de Bartomeu, para imponerse a un Sevilla, que parte con ventaja.



El equipo andaluz tendrá que destacar de nuevo la solidez, que le sitúan como la segunda mejor defensa de la Liga para hacer frente a un Barça, al que no le quedará otra opción que salir al ataque.



"Vamos con una buena ventaja y creo que tendremos que hacer las cosas mejor de lo que lo hicimos en casa para pasar", afirmó Alejandro 'Papu' Gómez al diario ABC.

"Es un partido de una gran envergadura y exigencia y te obliga a estar muy bien en todos los aspectos, defensivos y ofensivos. No todo va a pasar por un detalle, sino por muchos", advirtió este martes el técnico sevillista, Julen Lopetegui.



El Sevilla está pendiente de dos de sus pilares esta temporada, los argentinos Lucas Ocampos y Marcos Acuña, aunque ambos han empezado a ejercitarse ya sobre el campo. Ambos viajan a Barcelona para el encuentro, pero Lopetegui no quiso dar pistas sobre si podrán tener minutos frente al Barça.



"Decidiremos en su momento cuál es el once más apropiado para este partido que tanto nos ilusiona. Todos pueden estar a disposición en cualquier momento", dijo Lopetegui.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen - Mingueza, Piqué Lenglet - Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba - Messi, Dembélé.



Sevilla: Bono - Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero - Fernando, Jordán - Suso, Óliver Torres, Munir - En-Nesyri.



AFP