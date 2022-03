El Barcelona goleó 5-2 a un competitivo Real Madrid, selló el pase a las semifinales de la Liga de Campeones y disfrutó de una fiesta histórica para el fútbol en el Camp Nou, que registró un nuevo récord mundial de asistencia en un partido femenino con 91.553 espectadores.

Las vigentes campeonas de la competición llevaban meses preparando esta cita histórica y el público no les falló: los aficionados congregados en el estadio barcelonés lograron superar a los 90.185 que asistieron al Estados Unidos-China de la final del Mundial de 1999, en el Rose Bowl de Pasadena (California), récord absoluto hasta ahora para el fútbol femenino.

El partido del récord

Las jugadoras del Barcelona celebran su victoria. Foto: EFE

Empujadas por su público, las azulgranas, que ya habían dejado medio sentenciada la eliminatoria tras ganar 3-1 en Madrid en la ida, sellaron el pase con otro contundente resultado (5-2) en una noche diseñada para recordar. Mapi León (8), Aitana Bonmatí (52), Claudia Pina (55), Alexia Putellas (62) y Graham Hansen (70) anotaron los goles del Barça, mientras que por el Real Madrid marcaron Olga Carmona (16 de penal) y Claudia Zornoza (48).



"Ha sido súper mágico, ha acabado el partido y la gente no se quería ir a su casa", celebró su capitana, y ganadora del último Balón de Oro, Alexia Putellas, en declaraciones al medio internacional 'DAZN'.



"Había muchísima gente, muchísimas niñas, lo de hoy sin duda es histórico", subrayó.



Un enorme mosaico en el que se leía "More than empowerment" ("Más que empoderamiento") fue el ambiente perfecto para la hazaña.



"Nunca hubiéramos imaginado que esto era posible, porque simplemente antes esto no se daba nunca, y no veíamos partidos en la tele de fútbol femenino. Espero que esto solo sea el comienzo", concluyó la centrocampista culé Aitana Bonmatí, de 24 años.

