Comienza la nueva era del superclásico en España

Experiencia contra ilusión, Real Madrid visita al Barcelona en un clásico liguero, en el que la veteranía de los merengues se opone a un ‘joven’ Barça inmerso en un drástico relevo generacional. Será la primera vez desde 2004 que no estarán ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi en la nómina de los dos grandes de España.



“Estamos en una situación de reconstrucción”, señalaba en septiembre el técnico del Barça, Ronald Koeman, pidiendo tiempo para levantar a su equipo. “Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades, como en su día tuvieron Xavi e Iniesta, pero se pide paciencia”, insistió Koeman, destacando las tensiones económicas que afectan al club e impiden grandes inversiones.



“El Barça está sacando un poco por necesidad a algunos jugadores interesantes de su cantera”, le dijo a AFP el presidente de honor del diario As, Alfredo Relaño.

Fati, la nueva sangre del Barcelona

Ansu Fati Foto: Lluis Gene. AFP

Constreñido por la dura situación financiera, que llevó a la salida de pesos pesados como Griezmann, Luis Suárez o el astro argentino Leo Messi, el equipo azulgrana reposa en buena parte sobre los hombros de una serie de jóvenes como Pedri o Frenkie de Jong.



“Dream Teen (adolescentes de ensueño)”, tituló el número de noviembre de la revista del Barcelona, en alusión al dream team (equipo de ensueño) de los años 1990, que dirigía Johan Cruyff y del que formó parte Ronald Koeman como jugador.



En la nómina de este dream teen están Ansu Fati y el lesionado Pedri (18 años), recién renovados con cláusulas de rescisión récords de 1.000 millones de euros (1.160 millones de dólares); el central uruguayo Ronald Araújo (22 años), Óscar Mingueza (22 años), Éric García (20 años) y Gavi (17 años), entre otros.



“Jugar un clásico siempre es una motivación”, afirmó el jueves Ansu Fati, heredero de la camiseta n.º 10 de Leo Messi, algo que considera más un honor que una carga.

Benzema, la experiencia en el ataque blanco

Karim Benzema celebra el 1-0. Foto: Efe

Karim Benzema, a sus 33 años, sigue siendo el puntal ofensivo del Real Madrid con once goles en once partidos, nueve de ellos marcados en LaLiga, donde es el máximo goleador.



“Creo que Karim tiene más liderazgo en este momento, como Modric, Casemiro y Kroos”, afirmó Ancelotti el martes, tras golear 5-0 al Shakhtar Donetsk en la Champions. “Hace seis años era más joven y ahora ha subido su personalidad y liderazgo. El jugador es igual, me gustaba antes y ahora lo mismo o un poquito más”, afirmó el entrenador italiano.



Pero si Benzema es necesario delante. En el centro del campo también parece difícil prescindir de Modric, Casemiro o Kroos, alrededor de los cuales crecen otros jugadores, como los brasileños Rodrygo y Vinicius Junior: “Los tres han ganado todo y siguen con ambición, compromiso...”, afirmó Ancelotti.



En torno a ese núcleo de veteranos, crecen los jóvenes llamados a tomar el relevo, pero que también saben asumir retos, como el que volverán a enfrentar el domingo ante el Barcelona.



Hora: 9 a. m.

TV: ESPN



