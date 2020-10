El mensaje de Zidane a sus jugadores para ganarle al Barcelona

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, analizó la visita a un Camp Nou vacío, sin la presencia de aficionados en sus gradas, en el que aseguró va a ser "un clásico diferente pero siempre especial" ante un Barcelona "que sabe jugar muy bien al fútbol".

Sin una sola sonrisa fruto del momento por el que pasa su equipo, compareció Zidane en una rueda de prensa telemática en la que apeló a la unión de su equipo para la reacción tras dos derrotas consecutivas. Enfocó el clásico como el partido perfecto para levantarse.



"Sabemos lo que vamos a encontrar en un campo vacío que es igual para todos los equipos. Es un clásico diferente pero siempre especial. Para nosotros es importante comenzar bien nuestro partido. Va a ser un buen partido a pesar de la situación", aseguró.



Con la llegada de Ronald Koeman no destacó cambios especiales Zidane en un Barcelona que dijo "siempre ha sido fuerte" y que ha modificado algunos aspectos. "Con cada entrenador tiene sus cosas distintas pero el Barça siempre es el Barça, un equipo competitivo que sabe jugar muy bien al fútbol y te puede complicar".



Por eso, el técnico francés espera "un partido complicado" que vendrá bien a sus jugadores para comenzar enchufados y corregir los errores de las malas primeras partes ante Cádiz y Shakhtar.



"La mejor forma de revertir es un buen partido para reivindicarnos y mostrar que queremos cambiar la situación".



Será clave para Zidane la "organización" para "hacer un buen partido", una vez analizados los errores de los dos últimos compromisos. "Siempre vemos los partidos. Empezamos mal y cuando nos ponemos un gol abajo nos ha costado levantar la cabeza".



"El fútbol te da momentos altos y bajos que hay que aceptar en una temporada, ahora preparamos un partido diferente y nos olvidamos de lo que pasó el otro día. En el fútbol actual la situación es rara para todos los equipos, hay que aceptar cuando las cosas te van regular y tenemos un partido especial para reivindicar nuestras fortalezas como vamos a hacer", añadió.



Confiado en la reacción de sus jugadores, el técnico madridista descartó el papel de víctima y lanzó un mensaje positivo. "Ni víctima ni nada, cada partido tiene su historia y es lo bonito del fútbol, te pueden pasar cosas malas pero puedes volver a cambiar la situación con un buen partido. Hay que pensar en positivo".



Zidane piensa que la confianza perdida por su equipo se recupera "haciendo las cosas bien" y defendió la mentalidad ganadora de los jugadores. "No entramos al campo para no ganar, a veces te sale peor pero siempre queremos ganar. Le vamos a meter motivación, concentración, entrega en el terreno de juego durante 90 minutos. El Madrid siempre ha tenido altibajos pero quiere demostrar. Es un escenario importante para cambiar nuestra imagen", sentenció.



