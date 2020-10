Koeman aseguró que sabe cómo derrotar a Real Madrid

El holandés Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, aseguró ante el clásico de mañana sábado frente al Real Madrid que "sin público" habrá "un poco menos de morbo" y que sin el apoyo del Camp Nou es como si su equipo jugara con uno menos. Insiste Koeman que la edad de sus jugadores no le va a condicionar la alineación, pese a que se trata de un partido de esta trascendencia.

"Más que la edad, lo importante es el rendimiento y los jóvenes necesitan jugar para ganar partidos", indica el holandés, que incide en ese aspecto y también en el hecho de que por primera vez en la historia se jugará un clásico sin espectadores. "Será muy extraño jugar un clásico así, sin público, jugar con público es jugar con uno más, ojalá pronto volvamos a jugar con publico", aseguró.



Admite que existe "mucha presión" antes de un partido así, pero no tiene nada que ver por cómo lleguen los equipos. "El Madrid es un equipo muy grande, muy experimentado, que sabe aguantar la presión y no influye lo que ha pasado últimamente (por las derrotas ante el Cádiz y el Shakhtar Donetsk en casa)", argumentó.



Más que pensar en el Real Madrid, Koeman cree que su equipo tiene que pensar en sí mismo. "El contrario tiene su calidad con el balón. A veces han jugado 4-4-2, más que el 4-3-3 de últimamente. Seguramente no van a dejar los espacios que han dejado en los dos últimos partidos, por lo que espero un Madrid más compacto. Además es importante saber si está o no Ramos. Un jugador con una gran personalidad y que también puede influir mañana", argumentó.



Después de haber jugado 14 clásicos, el de este sábado será su primero como entrenador y espera "dormir tranquilo" pese a la indudable presión existente. "Es diferente al resto de los partidos. Llevo muchos años en esto. Mi 'feeling' es que jugaremos un partido importante. Estoy acostumbrado a aguantar esta presión y a dormir tranquilamente", insistió. Cree que es importante ganar el clásico para reforzar su proyecto.



"Se gana en confianza si ganas los partidos y los jugadores se lo merecen por el trabajo que hacen cada día porque demuestran mucha ambición. Ganando partidos todo es más fácil", argumentó. Añade Koeman que no tiene "ni una queja" de sus jugadores que han demostrado "ambición y hambre".



Recuerda que su equipo perdió el último partido (1-0 Getafe) y ahora quiere reaccionar y "ganar el siguiente partido en casa" para demostrar que están en un buen camino. Habló sobre Gerard Piqué y la entrevista publicada hoy en "La Vanguardia" en la que señala directamente al presidente Josep Maria Bartomeu y recuerda que el central lleva "muchos años aquí" y él solo "dos o tres meses".



"Él tiene su opinión y yo la respeto. Es una persona lista, sabe perfectamente que si hace una entrevista de este tipo es que va a jugar bien. Lleva muchos años más que yo aquí. Lo más importante es que el jugador esté metido (en el equipo) y él lo está", insistió. Tampoco cree que cuestiones extradeportivas, como la petición de la directiva de que los jugadores se rebajen el sueldo, pueda afectar al rendimiento del equipo.



"No estoy preocupado, si viera en los partidos o en los entrenamientos que nos falta algo, iría directo a ellos (los futbolistas) a decirlo. Es normal por parte del club que quiera bajar los salarios por el tema covid y también lo que los jugadores se defiendan. Lo que tengo que hacer como entrenador, es ganar los partidos", analizó.



No desveló si Jordi Alba, que ha recibido el alta médica después de casi tres semanas de baja, puede jugar como titular y lo aplazó a una reunión con los médicos y con el propio jugador. A Koeman, en el fondo, le duele que su primer clásico sea sin público y en medio de unas circunstancias especiales.



"Jugar estos partidos te dan una motivación que viene sola. Lo importante es tener la cabeza fría, pensar en tu juego y en tu equipo", dijo. "Sin público se quita un poco de morbo y seas joven o no es un partido que tiene algo más. Pero tienes que dejar eso al lado y centrarte en lo que tienes que hacer", aseguró.



En cuanto a su apuesta por los jóvenes, el holandés comentó que habló con el club al respecto cuando se hizo cargo del proyecto: "Lo primero es la calidad, más allá de la edad. Es bueno cambiar algo el equipo porque tenemos muy buenos jugadores y hay que darles la oportunidad si lo merecen".



