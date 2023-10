Barcelona y Real Madrid están en batalla antes del derbi por el caso Vinicius

Hay tensión antes del partido entre Barcelona y Real Madrid de este sábado, por cuenta de un polémico mensaje en X de un directivo del club culé contra el atacante VInicius.

"No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo", escribió el martes en la red X, antes Twitter, el portavoz adjunto de la junta directiva del Barcelona, Mikel Camps.

Vinicius Junior

El directivo azulgrana borró después este tuit, publicado con motivo de una acción de Vinicius en la victoria del Real Madrid 2-1 contra el Braga en Champions, que también le valió muchos abucheos del público portugués.



La publicación llegaba después de que el brasileño fuera objeto de insultos racistas el fin de semana en el empate 1-1 con el Sevilla, que expulsó a unos de sus aficionados del estadio. Pese a que Camps eliminó su publicación, los medios españoles afirmaron este miércoles que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no acudirá al partido contra el Barcelona de la 11ª jornada de Liga el sábado. El vicepresidente deportivo del Barcelona, Rafa Yuste, pidió disculpas a Vinicius durante el partido contra el Shakhtar en el micro de Movistar+.

La molestia de Xavi

El apoyo a Vinicius.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió que no le gustó una publicación de un directivo del club azulgrana criticando a Vinicius y minimizando los insultos racistas de que ha sido víctima en varias ocasiones a pocos días del Clásico liguero. "No me gusta nada que suba tensión, ni que se condicione a los árbitros, ni este tuit. Me gusta el juego limpio y la admiración mutua", dijo este miércoles Xavi, tras la victoria 2-1 sobre el Shakhtar Donetsk en Champions. "Si lo borró, ya nos quedamos con eso. Lo ha borrado", añadió el técnico azulgrana.



