Barcelona: a 90 minutos de semifinales de la Champions, 4 años después

Barcelona intentará este martes (3 p. m., con TV de ESPN 2) hacer valer el 0-1 de Old Trafford para eliminar al Manchester United y asomarse a las semifinales de la Liga de Campeones cuatro años después.

En las tres temporadas precedentes, un equipo español (Atlético de Madrid) y dos italianos (Juventus y Roma) fueron los verdugos de los azulgranas. En el Camp Nou los hombres de Ernesto Valverde intentarán que el conjunto inglés no se una a la nómina de escuadras que los apearon del sueño europeo en los últimos años.



Por sensaciones, por estadística y por fútbol, el Barça lo tiene muy cerca. Encadena 30 partidos invictos en su feudo en Champions y el United nunca ha ganado en Barcelona: ha saldado con dos derrotas y dos empates sus cuatro visitas. La última vez que los azulgranas estuvieron en semifinales fue en 2015 y el equipo que entonces dirigía Luis Enrique Martínez acabó ganado el triple.



Este curso, con la Liga prácticamente en el bolsillo y clasificado para la final de la Copa del Rey, está en condiciones de repetir la hazaña. Valverde es consciente de ello y sabe que lograrlo de nuevo pasa por avanzar mañana hasta la siguiente ronda.



Por eso, en el último encuentro de Liga ante el Huesca llevó las rotaciones hasta el extremo. Se quedaron en Barcelona Leo Messi, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Sergio Busquets y los sancionados Gerard Piqué y Luis Suárez.



Clement Lenglet fue suplente y Jordi Alba, Philippe Coutinho y Arthur Melo jugaron solo unos minutos en el intrascendente empate (0-0) de El Alcoraz.



El técnico del conjunto azulgrana, por tanto, podrá alinear ante el United a su 4-3-3 de gala, con la única duda de si Ousmane Dembélé, que fue titular en Huesca tras superar una lesión, reemplazará a Philippe Coutinho en la tripleta atacante junto a Messi y Suárez.



El Manchester United, por su parte, llega a la cita en un momento en el que puede derrumbarse definitivamente. El 0-1 de la ida, motivado por el tanto en propia puerta de Luke Shaw, ha traído desconfianza a un equipo que sufrió para sacar los tres puntos en la Premier este fin de semana.



Lo consiguió con un tanto polémico de penalti de Paul Pogba, que ante el West Ham United anotó un doblete para continuar en la pugna por la Liga de Campeones.



Las esperanzas de un milagro en el Camp Nou al nivel del ocurrido en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint Germain parecen mínimas. Intentará conseguirlo sin Shaw, sancionado por acumulación de amarillas, y con la obligación de sacar un once más ofensivo que en Old Trafford.



Por lo tanto, se espera que Solskjaer vuelva al 4-3-3 del que prescindió en la ida y forme arriba con Romelu Lukaku, Jesse Lingard y Marcus Rashford. La titularidad de Alexis Sánchez, que ha entrado la convocatoria tras recuperarse de una lesión, parece poco probable.



En el medio es donde más alternativas tiene, pero es posible que confíe en Scott McTominay y Fred ante las bajas de Ander Herrera y Nemanja Matic, aunque si existe un partido en el que arriesgar con jugadores en duda puede ser este.



La baja de Shaw moverá a Dalot, volante en la ida, al lateral, mientras que los otros tres miembros de la zaga serán los insustituibles Victor Lindelof, Chris Smalling y Ashley Young.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Coutinho y Luis Suárez.



Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Dalot; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lingard y Lukaku.



Árbitro: Felix Brych (ALE).



Estadio: Camp Nou.



Horario: 3 p. m.



TV: ESPN 2



EFE