Barcelona y Messi se conjuran para romper el techo de los cuartos

Con la esperanza de volver a la cumbre europea y la ventaja de la ida (0-1), el Barcelona de Lionel Messi recibe este martes al Manchester United (2 p. m., con TV de ESPN 2) para romper con su maleficio en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Hace tres años que el club catalán se tropieza en esta fase contra Atlético de Madrid, Juventus y Roma. La herida de esta última caída (4-1, 0-3) cuando lo tenían todo de cara todavía escuece e incrementa la motivación.

"Nos quedó la espinita de la Champions, sobre todo por la forma en la que se produjo la eliminación", advirtió Messi a principios de temporada. "Vamos a darlo todo para que esa copa tan linda y tan deseada vuelva al Camp Nou".



Llegar a los cuartos de final ya es un hábito para los barceloneses, presentes entre los mejores ocho de Europa desde hace doce temporadas, un récord. Pero en solo una ocasión de las últimas cinco consiguieron superar esa fase, en 2015, el año de su quinta y hasta ahora última Liga de Campeones.

Encomendados a Messi

"Todos quieren que existan ciclos ganadores de manera permanente y esto no se consigue nunca", razonó el entrenador azulgrana Ernesto Valverde. El técnico vasco parece haber aprendido la lección romana: el año pasado, entre la ida y la vuelta de cuartos, no hizo descansar a sus estrellas que se desvanecieron en la capital italiana, encajando la que todavía es su última derrota en 19 partidos europeos.



Esta vez, todas las figuras descansaron el sábado ante el Huesca, donde la segunda alineación obtuvo un empate anecdótico (0-0) con la Liga casi cerrada para el club catalán. Entre los habituales suplentes destacó el francés Ousmane Dembélé, que volvía de lesión y se confirmó como un recurso para tener en cuenta el martes.



Pero si a alguien se encomienda el Camp Nou es al indispensable capitán Messi, en estado de gracia permanente: 43 goles en 41 partidos esta temporada, ocho de ellos en Liga de Campeones.



"Nosotros esperamos muchos cosas de Leo, él siempre aparece", advirtió antes del partido en Mánchester. Y el argentino le dio la razón en Old Trafford, iniciando la jugada del gol encajado en propia puerta por Luke Shaw.



El cinco veces Balón de Oro se fue bien sacudido del 'Teatro de los Sueños', con un fuerte golpe en la nariz, por lo que su descanso el fin de semana fue bienvenido.

Solskjaer: "Podemos hacerlo"

El martes será el momento de saber. De saber si las eliminaciones azulgranas en cuartos son una desafortunada coincidencia o una tendencia de fondo. De saber si puede reeditar el triplete Liga-Copa-Champions de 2009 y 2015.



De saber también si la dominación de los clubes españoles en Europa, ganadores de las últimas cinco ediciones (4 el Real Madrid, 1 el Barcelona) llega a su fin en beneficio de los clubes ingleses, con fuerte presencia en estos cuartos. Pero para ello deberán superar al United, que ya sabe que es remontar la eliminatoria a domicilio después de haber perdido en Old Trafford.



Fue el mes pasado, en el campo del París SG (0-2, 3-1). Supuso el primer golpe de efecto de su nuevo entrenador Ole Gunnar Solskjaer, quien también tiene experiencia en remontadas en el Camp Nou: un gol suyo brindó a los 'Diablos Rojos' la final de la Champions de 1999 en Barcelona ante el Bayern de Múnich (1-2), en un partido que perdían en el minuto 90.



"La actuación de París nos da esperanzas de que podemos hacerlo", señaló el técnico noruego. "Pero ir al Camp Nou es un gran desafío. Es una proeza todavía mayor". "Nos podemos clasificar", dijo por su parte la estrella francesa Paul Pogba, poco brillante en la ida pero seguido de cerca en España, con el Real Madrid cortejándolo.



Con los antecedentes del rival y el escarmiento de Roma todavía en mente, los catalanes prefieren ser prudentes. "Hay que jugar un segundo partido. Incluso con un 2-0 esto quedaría abierto después de lo que pasó en París", advirtió Valverde.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Coutinho y Luis Suárez.



Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Dalot; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lingard y Lukaku.



Árbitro: Felix Brych (ALE).



Estadio: Camp Nou.



Horario: 2 p. m.



TV: ESPN 2



AFP