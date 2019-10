Barcelona remonta y se queda con la victoria frente al Inter

Dos goles de Luis Suárez rescataron al Barcelona que remontó para ganar 2-1 en su campo al Inter de Milán este miércoles en la Liga de Campeones, en un disputado partido en el que los locales fueron de menos a más.

El argentino Lautaro Martínez abrió el marcador de disparo cruzado (3), pero Suárez puso el empate de volea (58) y a bocajarro el 2-0 (84), que deja al Barcelona segundo del grupo F empatado a 4 puntos con el líder Borussia Dortmund, que antes había ganado 2-0 al Slavia de Praga.



Un Inter muy vertical sorprendió de entrada este miércoles a un Barcelona, en el que volvió a jugar su capitán Leo Messi, tras una semana lesionado, para formar el tridente de ataque junto a Luis Suárez y Antoine Griezmann.



El equipo azulgrana se vio dominado en la primera parte, fallando en los últimos metros, pero se desató tras el descanso con la aparición de Suárez, gris hasta ese momento. El Barça tuvo la posesión de la pelota, pero sufría para superar la ordenada defensa del Inter, al que no le temblaba el pulso a la hora de salir en rápidos contraataques.



Lautaro, titular este miércoles ante la baja de última hora de Romelu Lukaku, aprovechó un fallo de la defensa azulgrana para robar el balón, irse en velocidad y cruzar el balón para poner el 1-0 (2).



El partido empezaba cuesta arriba para un Barça, que hace dos semanas no había podido pasar del empate ante el Borussia Dortmund. El equipo azulgrana jugaba en campo del Inter, moviendo el balón de un lado a otro intentando encontrar un hueco imposible en la muralla levantada por el equipo italiano.



Imposibilitado por dentro, por donde Messi, Suárez y Griezmann, no lograban conectar en condiciones, el Barcelona buscó sus oportunidades metiendo balones aéreos o con disparos lejanos. Messi probó con un disparo desde la frontal detenido por Handanovic (25), que también atajó otro latigazo lejano de Luis Suárez (40).



Mientras el Barça controlaba el balón pero no daba sensación de peligro, las salidas en contraataque del Inter metían el miedo en el cuerpo a los aficionados azulgranas. Lautaro Martínez, una auténtica pesadilla para la defensa local, volvió a poner en aprietos a Ter Stegen con un cabezazo desde el punto de penal, que detuvo el cancerbero azulgrana (37).



Los locales dieron un paso adelante tras la pausa, cuando el técnico Ernesto Valverde metió a Arturo Vidal por Busquets (52) y a Ousmane Dembelé (65) por Griezmann. Nada más entrar, el centrocampista chileno pasó a Luis Suárez para que el uruguayo empalmara una volea que supuso el 1-1 (58).



El gol cayó como un jarro de agua fría en el equipo italiano, que se había mostrado muy firme en defensa hasta ese momento y que, de repente se vio sometido a un acoso del Barça, animado por el empate. Sin embargo, el Inter no perdió el orden defensivo y hubo que esperar hasta prácticamente el final del partido para que volviera a aparecer el 'Pistolero' para dar la victoria a su equipo asistido por Messi.



El argentino dejó un balón en el balcón del área para su compañero que solo ante el portero interista hizo el 2-1 (84) para dar tres puntos de oro a su equipo y la primera victoria del Barça en Champions.



