Barcelona, a enderezar el camino en la Champions, recibe al Dinamo Kiev

El Barcelona afronta su primer 'match ball' en la Liga de Campeones, en la tercera jornada de la fase de grupos, ya que cualquier resultado que no sea la victoria ante el Dinamo de Kiev este miércoles, en el Camp Nou, le dejaría en una situación muy complicada para pasar a los octavos de final al no haber sumado ningún punto en los dos primeros partidos del grupo E.



Así, las cuentas azulgranas pasan por ganar los dos encuentros ante los ucranianos y el que les queda en casa ante el Benfica, siendo conscientes de que prácticamente será una quimera puntuar en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich en la última jornada.



La fortuna para Ronald Koeman es que el partido ante el Dinamo de Kiev llega en uno de los momentos más tranquilos de la temporada, tras un parón de selecciones que calmó las aguas y un triunfo ante el Valencia en Liga (3-1). En dicho encuentro, el equipo recuperó la pegada liderado por un ilusionante Ansu Fati, que por primera vez fue titular después de superar su grave lesión y lo celebró marcando un gol y provocando un penalti.

A Barcelona solo le sirve ganar

Barcelona festeja contra Valencia. Foto: AFP

La lógica dice que el delantero de 18 años (cumplirá 19 el 31 de octubre), que el domingo disputó 60 minutos, volverá a ser titular este miércoles aunque en cuatro días espera otro partido trascendental en el Camp Nou, en este caso en Liga ante el Real Madrid. Sergio 'Kun' Agüero, que ante el Valencia debutó con el Barça, podría seguir sumando minutos en el segundo tiempo, pero aún le falta rodaje en las piernas para ser titular.



Quien aún no estará en la convocatoria es Ousmane Dembélé, que está acabando de coger el ritmo necesario para entrar en una lista tras la lesión que sufrió en la Eurocopa. La enfermería azulgrana la completan el centrocampista Pedro González 'Pedri', el delantero Martin Braithwaite y el central Ronald Araujo.



La baja del uruguayo, sumada a la sanción de Eric García, obligarán a Koeman a improvisar una nueva pareja de centrales. Los candidatos para acompañar a Gerard Piqué son Óscar Mingueza, Clément Lenglet y Samuel Umtiti.



Barça y Dinamo de Kiev ya se enfrentaron en la pasada edición de la Champions, y los ucranianos no pusieron las cosas nada fáciles en el Camp Nou a pesar de llegar con nueve bajas por culpa del coronavirus.



Los azulgranas se acabaron imponiendo por 2-1, pero no les fue sencillo superar al portero juvenil Ruslan Neshcheret, que hizo un partido extraordinario.

Dinamo quiere dar el golpe

El Dinamo Kiev, que suma un punto en dos partidos, afronta el encuentro en Barcelona sin nada que perder y mucho que ganar. Los discípulos del legendario técnico rumano Mircea Lucescu, un viejo conocido del equipo blaugrana, lideran la liga ucraniana por delante del Shakhtar, aunque se encuentran sumidos en un pequeño bache de resultados.



El fin de semana ganaron con claridad en liga en casa del Lviv (1-4), pero antes empataron sin goles en Kiev ante los "mineros", que también les derrotaron con claridad en la final de la Supercopa (0-3). Además, empataron en casa en la primera jornada de la "Champions" ante el Benfica (0-0) y fueron vapuleados en Múnich por el Bayern (0-5).



Los ucranianos son un equipo muy joven, en construcción, sin estrellas y con algunos veteranos curtidos en mil batallas como los ucranianos Harmash y Sydorchuk, o el uruguayo Carlos de Pena. Una demostración de que Lucescu no confía demasiado en sus delanteros es que ante el Bayern jugó de inicio sin atacantes.



El fin de semana Supriaha, el principal delantero centro de los kievitas, sí fue titular, aunque no marcó. Harmash, el jugador más adelantado en Múnich, marcó dos goles. Lucescu confía en jugadores ucranianos como Tsygankov o Shaparenko, jugadores capaces de sorprender a la defensa catalana con su verticalidad.



De Pena descansó el fin de semana, pero suele jugar de titular todos los partidos importantes. También ha dispuesto de minutos en los últimos partidos el brasileño Vitinho, recién fichado del Athletico Paranaense.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Ansu Fati, Coutinho, Memphis.



Dinamo Kiev: Bushchan; Mykolenko o Kedziora, Syrota, Zabarnyi, Tymchuk; Sydorchuk, Andrievsky o Bulyaskyi; Tsygankov, Shaparenko, De Pena; Supriaha. Árbitro: Clément Turpin (FRA). Estadio: Camp Nou.



Hora: 11:45 p. m.

TV: ESPN



EFE

