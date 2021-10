Barcelona vs. Boca: ¿se puede hacer el homenaje a Diego Maradona?

En noviembre se cumplirá el primer aniversario del astro argentino Diego Armando Maradona, uno de los más grandes futbolistas argentinos, a quien los fanáticos del mundo aún lloran.



Precisamente uno de los que aún lamenta la partida del '10' es Turki Alalshikh, ministro de Arabia Saudita y además propietario del U.D Almería en España, quien tenía una estrecha relación con el argentino.



Alashikh publicó en Twitter un video proponiendo jugar la Copa Diego Armando Maradona, un partido amistoso entre Boca y Barcelona, dos de los equipos en donde jugó el argentino.



"Un partido para la historia y una vez en la vida. Copa Maradona entre Barcelona y Boca Juniors. Nuestra cita es el 25 de noviembre. Las leyendas nunca mueren", escribió el funcionario saudí en Twitter

مباراة للتاريخ ومرة في العمر … فقط في #موسم_الرياض ... كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز 🔥❤️🇸🇦



موعدنا يوم 25 نوفمبر ... الاساطير لايموتون … تخيل أكثر 💪 pic.twitter.com/79yGVDMiLY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2021

El calendario es complicado

Diego Maradona. Foto: EFE

La propuesta de jugar el 25 de noviembre, en el aniversario de la muerte de Maradona, no es viable por el calendario de ambos clubes, teniendo en cuenta que tendrían que viajar en medio de competiciones.



Barcelona recibe el 23 de noviembre a Benfica por la Champions y Boca se enfrenta a Independiente de Avellaneda entre el 23 y 25 de ese mes por el campeonato local de fútbol argentino.

No hay invitación oficial

Según informó el diario Olé, de Argentina, Boca Juniors no ha recibido ninguna invitación oficial para participar del partido.



"No sabemos nada y nos parecería extraño que nos avisaran tan sobre la fecha. Un viaje a Barcelona, por más invitación que sea, no se planifica de un día para el otro", citan.



