Barcelon recibe al Bayern sin Messi y aún con el fantasma del 2-8

Barcelona recibe el martes al Bayern Múnich en su primer duelo de Liga de Campeones sin Lionel Messi, tras la sorpresiva salida del argentino camino de París en agosto pasado, y aún con el triste recuerdo del 2-8 con el que los alemanes los eliminaron en cuartos de final de la edición 2019-20.

"Fue un palo para todo el mundo, incluido yo porque pierdes al mejor del mundo, pierdes 30 goles o más por temporada y sus asistencias, el contrario tiene miedo si él juega...", decía la pasada semana Ronald Koeman sobre la salida de Messi.



"Pero no hay más remedio que pasar página y construir cosas más en equipo", añadió el técnico azulgrana en una entrevista con Mundo Deportivo.



El equipo azulgrana empieza una nueva era sin su estandarte, cuya salida simboliza toda una transformación y rejuvenecimiento en un club que ha atravesado un último año convulso atenazado por las tensiones económicas.

"Hay que mirar adelante que vienen partidos importantes. Somos una piña en el vestuario, todos remamos en la misma dirección", afirmó el presidente del club, Joan Laporta, el sábado.



El Barça apuesta ahora, bajo la batuta de Ronald Koeman y la tutela de figuras como Gerard Piqué o Sergio Busquets, por la sangre joven de los Pedri, Eric García o los holandeses Frenkie de Jong y Memphis Depay. Éste último, largamente esperado por el Barça, está destinado a colmar en lo posible el hueco dejado por Messi en la faceta ofensiva.



El delantero holandés ha empezado bien la temporada con dos goles y una asistencia en tres partidos de Liga y ahora aspira a continuar su buena marcha el martes frente al Bayern en el grupo E de la Champions.



El Barça contará contra el conjunto alemán con el refuerzo en ataque de Luuk de Jong, otro delantero holandés, petición expresa de Koeman, presentado el jueves tras cesión por el Sevilla.



El Barça afronta el encuentro con la ventaja de no haber jugado este fin de semana en el campeonato doméstico, donde se mantiene cerca de los puestos de cabeza. El equipo azulgrana inicia su camino en el torneo continental, que no ha vuelto a ganar desde 2015, frente un Bayern Múnich que es segundo en el campeonato alemán por detrás del Wolfsburgo.



El conjunto germano llega a Barcelona tras golear 4-1 al Leipzig el sábado, dispuesto a repetir victoria en el Camp Nou y sumar sus primeros tres puntos en Europa. El equipo de Julian Nagelsmann tiene la duda de Serge Gnabry, que tuvo que retirarse del partido contra el Leipzig con problemas de espalda.



"El doctor ya lo ha examinado, habrá que ver como evoluciona en los próximos días", dijo el técnico alemán, sin poder decir si podrá contar con el delantero. Se mostró algo más tranquilo con su artillero Robert Lewandowski, que también fue sustituido.



"Lewy tiene algunos problemas en la zona de los aductores. Su sustitución fue una medida de precaución", dijo el técnico del Bayern sobre el que ya lidera la tabla de goleadores de la liga alemana.



Bayern parece afrontar el partido más tranquilo sabiendo que no tendrá a Messi enfrente el martes. "Sin duda sin Messi será ahora otro equipo", aseguró el atacante del conjunto alemán, Thomas Muller, a los medios de su país. "Pero sigue siendo un partido contra el Barcelona en un gran estadio, así que a va a ser un partido grande", añadió el jugador alemán.



DEPORTES

Con Efe