Barcelona y Athletic, por el título de la Supercopa

El Barcelona se mide el domingo en Sevilla al Athletic de Bilbao en la final de la Supercopa de España, contra el que ya perdió hace seis años y con la duda sobre el estado físico de su capitán Leo Messi.

El astro argentino no jugó la semifinal que ganaron los azulgranas en la tanda de penales 3-2 a la Real Sociedad (1-1 al término de la prórroga) por unas molestias y el Barça está pendiente de si podrá contar con él. "Tenemos la esperanza de que pueda estar", dijo este sábado el técnico azulgrana, Ronald Koeman.



"La última palabra la tiene el jugador mismo y vamos a esperar a mañana por la mañana cuando hayamos entrenado y tengamos la reacción de su cuerpo", añadió Koeman.



Según la prensa local, Messi, que no se pierde una final del Barça desde diciembre de 2006, tendría un problema muscular en la pierna izquierda. El Barça esperará así hasta última hora para decidir si su capitán puede estar el domingo en el estadio de La Cartuja para la disputa del primer título de la temporada española 2020-2021.



Un título que ya se les escapó en 2015 ante el Athletic de Bilbao, cuando el Barça cayó 5-1 en el global de una eliminatoria jugada a doble partido. Los hombres de Koeman intentarán el domingo hacer olvidar aquella derrota ante un Athletic que el jueves se clasificó para la final ganando 2-1 al Real Madrid, vigente campeón del trofeo, que desde el pasado año se juega en formato de final a cuatro.



Si Messi no puede estar el domingo sobre el césped, Koeman podría volver a confiar en Antoine Griezmann, Martin Braithwaite y Ousmane Dembélé en la línea de ataque. Este último mostró una buena cara el miércoles pasado en la semifinal contra la Real Sociedad aportando velocidad y profundidad al equipo.



Un desborde que necesitará el Barça el domingo para penetrar en la ordenada defensa del Athletic, que contará con la pequeña ventaja del desgaste al que se vio sometido el equipo azulgrana teniendo que ir a los penales en un partido muy competido contra la Real. El Athletic afronta el encuentro lleno de moral tras su victoria sobre el Real Madrid, en el primer triunfo del técnico Marcelino García Toral desde que se hiciera cargo del equipo hace tres días.



"Sería maravilloso ganar este título y, además, ganarlo ganando al Real Madrid y al

Barcelona", afirmó Marcelino, tras la victoria sobre el Real Madrid el jueves. - 'Lograr cosas imposibles'



Marcelino, sin embargo, no olvida que ya cayó ante los azulgranas en LaLiga en su primer encuentro con los vascos, tras hacerse cargo del equipo (3-2) el 6 de enero. Con ese duelo en la mente, el técnico de los 'Leones' considera que en La Cartuja tendrán que "defender mejor como bloque".

"Además, intentaremos atacar, ser verticales, tener convicción y buscar portería rival para meter goles porque es muy difícil que el Barcelona no te genere ocasiones", añadió Marcelino. Para tratar de hacer daño al Barça, el Athletic volverá a contar con Raúl García, autor del doblete que apeó al Real Madrid.



"Confiamos en lo que hacemos y por eso somos un gran grupo que consigue cosas que, en principio, parecen imposibles", decía Raúl García el jueves tras el encuentro. Lleno de ánimo, el Athletic apunta ahora a la que sería su tercera Supercopa de España.



Supercopa de España

Hora: 3 p. m.

TV: Directv Sports (Canal 610)





